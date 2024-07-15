Участник СВО из Кабардино-Балкарии осужден за кражу

15 июля 2024, 06:50

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Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы местного жителя Альберда Чеченова, признав его виновным в краже. Чеченов ранее был помилован после того, как принял решение направиться в зону военной операции на Украине.

Согласно материалам дела, житель Кабардино-Балкарии Альберд Чеченов октябре 2022 года был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима за кражи, при этом до этого он уже был судим не менее пяти раз. В мае 2023 года Чеченов был помилован после того, как выразил желание принять участие в специальной военной операции на Украине.

По версии следствия, в феврале 2024 года Чеченов проник во двор частного дома, украл медный кабель, сварочный аппарат, электродвигатель и два электронасоса. Суд признал его виновным по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража" и приговорил к лишению свободы на срок один год и восемь месяцев в колонии строгого режима, сообщило 14 июля на своем сайте Агентство правовой информации.

Суд при этом учел, что Чеченов состоит на учете у нарколога из-за алкогольной зависимости, и что главой поселения Нартан и начальником отдела МВД по Чегемскому району характеризуется отрицательно.

Часть 2 статьи 158 УК РФ "Кража" предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что суды в регионах юга России неоднократно выносили мягкие приговоры военным, считая их участие в спецоперации на Украине смягчающим обстоятельством. В частности, 19 декабря 2023 года стало известно, что суд в Волгограде оштрафовал военнослужащего-контрактника Данила Беседина на 25 тысяч рублей за применение насилия к полицейскому, посчитав смягчающим обстоятельством участие Беседина в СВО.

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