Пять сел в Кабардино-Балкарии остались без света

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Из-за непогоды в Зольском районе пять сел остались без электроснабжения.

В Зольского района вечеров 24 июля прошли ливни с градом, сопровождавшиеся сильным ветром.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем телеграм-канале сообщил, что в ряде населенных пунктов, в том числе селах Залукодесе, Зольском, Псынадахе, Батехе, Совхозном из-за непогоды "имеются локальные обрывы линий электропередач".

Коков отметил, что ситуация находится на контроле, пострадавших нет, линии уже ремонтируются.

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