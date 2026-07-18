Историки назвали неизбежным выселение убыхов в Османскую империю

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Выселение убыхов с родных земель по итогам Кавказской войны было фактически неизбежным, считают историки. По их словам, проживающие в Турции потомки помнят о своем происхождении, но их идентичность стерта.

Убыхи – коренной народ Западного Кавказа, один из субэтносов адыгов (черкесов). После покорения русскими Кавказа в 1858-1865 годах убыхи почти полностью переселились в Османскую империю и быстро ассимилировались, поэтому даже приблизительную численность потомков убыхов в современной Турции установить невозможно. Согласно данным переписи населения 2010 года, национальности "убых" в России не существует. Убыхский язык на сегодняшний день считается мертвым: последним его носителем был Тевфик Эсенч, умерший в 1992 году, говорится в справочном материале "Кавказского узла".

Выселение убыхов после окончания Кавказской войны было неизбежно, считают опрошенные 17 июля корреспондентом "Кавказского узла" младший научный сотрудник АРИГИ им Т.ИМ. Керашева Эраст Вардания и руководитель Научно-образовательного института кавказоведения Тбилисского государственного университета Мераб Чухуа.

К концу Кавказской войны альтернатив выселению с гор для убыхов уже не было, отметил Эраст Вардания. «Можно было попытаться договориться в 1840-х, но тогда война только разгоралась и убыхи играли в ней решающую роль. Позже, когда они поняли, что проиграли, они даже пытались вести переговоры с князем Григорием Орбелиани, помощником Барятинского (генерал-фельдмаршал, наместник на Кавказе Александр Барятинский - прим. "Кавказского узла"). Он их проконсультировал, посоветовав обратиться напрямую к императору, но там уже были только ультиматумы – или переселяйтесь на равнину, или уезжайте в Турцию. При этом вряд ли была возможность нормально расселить такую массу людей в долине Кубани, поэтому это предлагалось «для отмазки», - считает он.

Говоря о причинах быстрой ассимиляции убыхов в Османской империи, историк подчеркнул, что решающую роль играли два фактора. «Во-первых, дети должны были учить турецкий – язык страны. А во-вторых, рядом с селами убыхов были абхазо-адыгские села, язык которых был понятным и значительно более простым, чем собственно убыхский», - отметил он.

Нельзя говорить о физическом исчезновении убыхов – их потомки живут в России, Абхазии, Турции

«Нельзя говорить о физическом исчезновении убыхов – их потомки живут в России, Абхазии, Турции, но их идентичность стерта и это действительно большая трагедия. Она упоминается, когда говорят о геноциде западнокавказских народов», - заметил историк.

Впрочем, по его словам, есть и основания для осторожного оптимизма. «В России в последние годы начал расти интерес к убыхам и, возможно, это подтолкнет кого-то из их потомков попробовать вернуться к своей культуре и языку», - заключил он.

Мераб Чухуа отметил, что выселение убыхов состоялось бы в любом случае, несмотря на их действия, поскольку решение об этом было принято властями Российской империи. «Был проект генерала Григория Филипсона по подчинению убыхов с помощью, как сейчас говорят, «мягкой силы», но верх взяло мнение наместника Кавказа Александра Барятинского, генерала Николая Евдокимова о создании «Черкесии без черкесов», - рассказал он.

Османская империя высылала греков и армян (оттуда они и появились в Черкесии в таком количестве), а Российская империя - черкесов

При этом, он подчеркнул, что таким действиям России способствовала и Османская империя, также жаждавшая избавиться от «ненужного» населения. «В 1859 году было заключено соглашение об обмене населением между двумя империями. Османская империя высылала греков и армян (оттуда они и появились в Черкесии в таком количестве), а Российская империя - черкесов», - заявил он.

Чухуа отметил, что ассимиляции убыхов способствовало их двуязычие, принятое еще на родине. «Они говорили на убыхском, а также знали черкесский-адыгский язык. Некоторые знали и абхазский язык, как близкородственный. И когда убыхи поселились в Османской империи, они жили в окружении других черкесов. Молодежь стала считать себя черкесами и переходить на черкесский язык. Убыхов и сейчас немало, но они турко-, черкесо- или арабоязычные. Они знают, что они убыхи, но не знают языка. Это напоминает ситуацию с мегрелами в Грузии. Они знают, что они мегрелы, но мегрельский язык не используют», - заявил он.

Говоря о современном сохранении памяти об убыхах, черкесский активист Касе Кик* отметил, что территория Сочи, где жили убыхи, занимает особое место в исторической памяти черкесского народа.

16 июля суд приговорил Касе Кика* к семи годам заключения, признав виновным в распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти. 5 декабря 2025 года Росфинмониторинг внес его данные с пометкой о причастности к терроризму в список террористов и экстремистов, говорится в биографии Кика на "Кавказском узле".

«Для многих черкесов это священная земля, неотъемлемая часть нашего исторического и культурного наследия. Именно здесь находилась последняя столица Черкесии, а также исторический центр убыхов - одного из черкесских субэтносов. В результате Русско-черкесской войны убыхский народ был вынужден покинуть свою историческую родину. Впоследствии исчез и убыхский язык. Однако память не исчезла. Потомки убыхов живут и сегодня, сохраняют память о своем происхождении, а история убыхов остается неотъемлемой частью общей истории черкесского народа. Именно поэтому Сочи имеет для черкесов не только историческое, но и глубокое символическое значение. Для многих черкесов Сочи является своеобразным «черкесским Иерусалимом» - местом исторической памяти, с которым народ сохраняет прочную духовную связь. Потомки убыхов вместе с нами на всех мероприятиях. Погиб только язык убыхов в этой кровопролитной войне, но потомки остались. Убыхи - часть черкесов и Черкесии, что в культурном плане, что в политическом, духовном. Это близость была и столетие назад, и сейчас так же. Мы никогда не откажемся от памяти и от Сочи. Это важнейшая часть нашей истории, нашей культуры и нашей национальной памяти, которую мы будем бережно сохранять и передавать будущим поколениям. Мы стоим на том что коренное (черкесское) начисление должно вернуться на родину, репатриироваться в Черкесию, в том числе и на территорию Сочи», - заявил он.

Кик* подчеркнул, что все, кто сейчас живут уже на этой территории, останутся жить в своих домах, и их собственность никто не будет отчуждать или отнимать. «Более того, Черкесия будет защищать их права в соответствии с международным правом. Но и черкесы должны иметь право на родину и права репатриироваться. Земли на всех хватит», - отметил он.

Кик* также подчеркнул, что потомки убыхов в Турции помнят о своих корнях, но при этом полностью интегрированы в черкесскую экосистему. Он также рассказал, что есть энтузиасты, пытающиеся оживить язык убыхов. «В основном это научные сотрудники, лингвисты. Для возражения языка нужна государственная программа», - заявил он.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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