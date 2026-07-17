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Кавказский узел

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06:24, 17 июля 2026

Беспилотник сбит над Ростовской областью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Аксайском районе обломки БПЛА упали на поле, загорелась пшеница.

Как писал "Кавказский узел", утром 16 июля в Таганроге и пяти районах Ростовской области были зафиксированы налеты БПЛА.

Вечером 16 июля в Аксайском районе Ростовской области уничтожен беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате падения обломков беспилотника загорелась озимая пшеница на поле. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

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Автор: "Кавказский узел"

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