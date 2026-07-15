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01:52, 15 июля 2026

Суровые сроки запрошены для подсудимых по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

От 28 до 30 лет лишения свободы потребовал представитель гособвинения для обвиняемых по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону летом 2024 года. 

Как писал "Кавказский узел", на заседании Южного окружного военного суда в июле 2025 года четверо из пяти обвиняемых в захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону признали вину, еще один фигурант признал вину частично. Выживший при штурме Даниил Камнев, задержанный после штурма Малик Гандалоев, а также Рамзан Албеков, Магомед Алханов и Адам Кодзоев, обвинены в покушении на побег из-под стражи, захвате заложников, дезорганизации деятельности изолятора, участии в деятельности террористической организации, покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании.

16 июня 2024 года арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*, потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Прокурор, выступивший на заседании Южного окружного военного суда 14 июля, попросил назначить длительные сроки всем пятерым фигурантам дела о захвате заложников в ростовском СИЗО.

Обвинитель попросил приговорить Даниила Камнева, Малика Гандалоева и Адама Коздоева к 30 годам заключения, а Рамзана Албекова и Магомеда Алханова - к 28 годам, сообщил со ссылкой на пресс-службу суда “Интерфакс-Юг”. 

По версии следствия, побег фигуранты начали планировать в апреле 2024 года. У каждого из участников была своя задача: в частности, планировалось записать и распространить в сети видео с символикой "Исламского государства"*, а также поджечь СИЗО. 

Следствие считает, что в случае успешного побега, они намеревались выехать в Ингушетию и совершить там ряд терактов. Всего в побеге из СИЗО-1 планировали участвовать десять арестованных, но пятеро из них были убиты во время штурма, отмечает ТАСС.

Ранее Южный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры двоим участникам группы, Камневу и Гандалоеву, по факту ранее совершенных преступлений террористической направленности, из-за которых они и находились в СИЗО.

"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело о подготовке теракта в Ингушетии против уроженца Чечни Магомеда Алханова стало неожиданностью для его супруги. Ранее Алханов был осужден по делу о нападении на псковских десантников.

В июле 2024 года  Алханова и еще двух уроженцев Чечни, а также одного уроженца Дагестана после захвата заложников перевели из ростовского СИЗО-1 в СИЗО-2 Таганрога. 23 августа того же года защита узнала, что Алханов обвинен в организации побега из изолятора. Весной 2026 года заключенные-мусульмане в СИЗО Таганрога, в том числе уроженец Чечни Рамзан Албеков, отказались от пищи и воды в знак протеста против систематического нарушения их прав. Администрация выполнила некоторые из требований голодавших, к концу апреля акция была прекращена

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* организация признана террористической и запрещена в России судом. 

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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