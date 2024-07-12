Правозащитники связали перевод Алханова из ростовского СИЗО с попыткой выбить показания

12 июля 2024, 20:00

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Обвиняемого по делу о нападении на псковских десантников Магомеда Алханова и еще двух уроженцев Чечни, а также одного уроженца Дагестана перевели из ростовского СИЗО-1 после захвата заложников. К Алханову и другим арестованным не пускают адвоката, правозащитники полагают, что они могут подвергаться пыткам.

Как писал "Кавказский узел", Магомед Алханов 26 октября 2021 года сбежал из-под стражи во время прохождения медэкспертизы в отделении психиатрической больницы в Астрахани. Силовики объявили его в федеральный розыск, а управление ФСИН пообещало награду в 100 тысяч рублей за помощь в его поисках. 2 ноября 2021 года он был задержан. По версии следствия, ему помог сбежать сотрудник УФСИН за взятку в миллион рублей.

16 июня заключенные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Во время штурма заключенные, захватившие заложников, были убиты, а заложники освобождены. 18 июня стало известно, что один из участников захвата заложников, 28-летний уроженец Ставрополья Даниил Камнев, выжил и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он арестован до 15 августа. Также арестован уроженец Ингушетии Малик Гандалоев, который, по версии силовиков, участвовал в захвате заложников в СИЗО. Захватившие заложников заявили о себе как о последователях "Исламского государства («Исламское государство» запрещено на территории России)". "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Уроженца Чечни Магомеда Алханова, обвиняемого по делу об атаке на псковских десантников, и ещё троих заключённых внезапно перевели из СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где ранее произошла попытка побега, в СИЗО Таганрога, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал (Центр защиты прав человека "Мемориал" признан иностранным агентом)".

По данным правозащитников, после штурма Алханова и других арестантов-мусульман избили спецназовцы. Родственники боялись говорить об этом, чтобы не ухудшить положение заключённых. Сам Магомед высказывал опасения, что силовики захотят представить его соучастником захватчиков, так как некоторые из них находились в его камере.

Алханова в СИЗО-2 Таганрога поместили в одиночную камеру, ограничили в ежедневных прогулках, у него нет доступа к средствам личной гигиены, ему не выдали личные вещи, он не может даже переодеться в чистую одежду.

К Магомеду не пускают адвоката. Сотрудники изолятора говорят, что мужчина отказывается от встречи со своим защитником, но родственники не верят этому. Они опасаются, что к Алханову применяют насилие, чтобы получить признательные показания чтобы о соучастии в подготовке побега из СИЗО-1, указано в сообщении.

вместе с Алхановым в Таганрог перевели как минимум троих заключённых — двух чеченцев и дагестанца. К ним тоже не допускают адвокатов, подчеркнули правозащитники .

В рассмотрении дела против Алханова, процесс по которому идет с декабря 2022 года, объявлен перерыв, следующее заседание намечено на 5 августа, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

Магомеду Алханову, в частности, вменяется причастность к нападению на псковских десантников в Чечне. В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справочном материале "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники", опубликованном на "Кавказском узле".

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