Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники

03 марта 2020, 22:19

Эпизод Второй чеченской войны, в ходе которого 29 февраля — 1 марта 2000 года солдаты и офицеры 104-го гвардейского парашютно-десантного полка вступили в бой с отрядом боевиков под Аргуном в Чечне. В бою погибло 84 из 90 десантников.

Предыстория

В конце февраля 2000 года, после взятия Грозного вооруженными силами России и битвы за Шатой, группа боевиков под командованием Хаттаба и Басаева прорывалась на северо-восток к Ведено. При этом о количестве и дислокации боевиков, по утверждению генерал-полковника Георгия Шпака и майора Виталия Агапова сведений не было .

По словам Шпака, командующий федеральной группировкой Геннадий Трошев поручил командиру 104-го полка прикрыть тылы войск блокпостами у села Улус-Керт. По словам Агапова, с середины февраля стояла хорошая погода, был небольшой мороз даже на высотах, стрельба с обеих сторон прекратилась: "Мы считали, что, ну, как реально, боевые действия закончились. О том, что здесь находится минимум полторы тысячи боевиков, вообще никто не знал" .

Марш-бросок

28 февраля шестая рота второго батальона 104-го полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии (на самом деле не только вся шестая рота и один взвод четвертой роты) получила приказ занять высоту Исты-Корд, чтобы перекрыть путь на Сельментаузен. Но из-за ухудшившихся погодных условий она смогла дойти за день только до горы Дембайирзы .

Поскольку только что принявший командование ротой Сергей Молодов даже не успел ознакомиться с личным составом, то вместе с ними выступил командир батальона Марк Евтюхин. Рано утром 29 февраля группа длинной цепью выдвинулась в направлении Улус-Керта .

Около 11.10 разведывательный дозор во главе со старшим лейтенантом Алексеем Воробьевым, идущий на 100-150 метров впереди, около горы обнаружил группу боевиков. По их координатам корректировщик, капитан Виктор Романов, навел огонь артиллерии, стоявшей под Махкетами. Артиллерия несколькими залпами уничтожила боевиков .

Отход к высоте 766

В 12.30 кто-то из разведчиков сорвал растяжку, и заместитель командира разведвзвода, старший сержант Сергей Медведев, получил осколочное ранение в ногу. Чтобы разобраться в ситуации на месте, Сергей Молодов с несколькими бойцами выдвинулся к разведчикам, но был тут же смертельно ранен снайпером в шею .

Воробьев доложил по рации, что завязался бой, огонь снайперов не дает поднять голову и приблизиться к Молодову, боевики подтягивают дополнительные силы. Усилился огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Принимается решение отойти на склон 766-й высоты .

Бой 29 февраля

Не отставая от разведчиков, боевики также дошли до высоты 766. По словам лейтенанта Алексея Воробьева, "боевики шли в атаку волнами примерно человек по 60". Отстреляв боезапас, одна волна уступала место другой, уже со снаряженным магазином. После штурмового, в 10-15 минут, боя, боевики брали короткую паузу, оттаскивали убитых и раненых, затем снова поднимались в полный рост и наступали на разведчиков .

У высоты, кроме разведвзвода, бой приняли еще два взвода десантников, остальные растянулись на подъеме и были уничтожены при подходе к основным силам. К 17.00 боевики увеличили плотность огня и предприняли попытку атаковать высоту с двух направлений . Не добившись решительного успеха, боевики отошли для перегруппировки сил.

До ночи было еще две атаки — около 23.00 — плотный минометный обстрел. А практически в полночь — массированная атака на высоту, обход роты с флангов. К концу дня десантники потеряли треть личного состава .

Подкреплений не было, командир 104-го полка, полковник Сергей Мелентьев, вначале отказал вызвавшемуся командиру первой роты первого батальона майору Сергею Барану, сказав, что, судя по докладам Евтюхина, тот обстановкой полностью управляет, и никакой другой помощи, кроме огня артиллерии, ему не нужно.

К вечеру Мелентьев насторожился и поручил-таки Барану отобрать из боеспособных, наименее уставших после марша бойцов, и с ними выступать на помощь шестой для ее деблокирования. Однако, не дойдя до высоты, Баран связался около полуночи с Евтюхиным, который его упокоил, сказав: "Серега, ты не лезь сюда, ты мне только помешаешь, я сам разберусь". В итоге первая рота отошла на гору Дембайирзы .

Атака 1 марта

Ночью 1 марта на какое-то время наступило затишье, и к 03.00 на позиции шестой роты прорвался оставивший свои позиции третий взвод четвертой роты во главе с майором Александром Доставаловым (15 человек), который был ранен при прорыве .

С 05.00 утра боевики вновь предприняли массированную атаку на высоту со всех направлений. Один из шести уцелевших бойцов роты Андрей Поршнев вспоминал, что "боевики шли на десантников стеной". Через час бой был окончен. .

Потери и память

Со стороны десантников потери установлены точно: из 90 бойцов погибли 84. Что касается боевиков, то и их изначальная численность варьируется от 1 до 3 тысяч по разным источникам, а потери от 100 до 700 .

Есть много спекуляций об ответственных за трагедию. Коррупция и некомпетентность высших чинов, некомпетентность офицеров, включая Марка Евтюхина и Сергея Мелентьева, признанного виновным (освобожден по амнистии) . Как утверждает Сергей Баран, комполка был против того последнего марш-броска шестой роты и открыто говорил об этом командованию .

Следователи не прекратили уголовного дела и в годовщину трагедии отчитались о расследовании. А жителей Чечни возмутили мероприятия с участием Рамзана Кадырова по случаю 20-летия сражения десантников с боевиками. Жители обвинили власти в цинизме и предложили увековечивать память жертв войны, а не солдат.

Известно, что власти почти неделю молчали о бое и гибели псковских десантников. Только 6 марта 2000 года о трагедии сообщила газета "Новости Пскова", назвав дату и точное число погибших . И сегодня, через 20 лет, у родственников и журналистов остается много вопросов:

Почему, отдавая приказ об овладении высотой Исты-Корд, не была проведена разведка? Две с половиной тысячи боевиков не могли появиться из ниоткуда;

Почему бездействовала фронтовая и армейская авиация?;

Почему роту, уже попавшую в кольцо, не обеспечили более мощной огневой поддержкой артиллерии?

Знал командующий Восточной группировкой генерал Макаров, что девяносто десантников почти сутки вели кровопролитный бой с превосходящими силами противника?

Воспоминания и оценки

Герой России Александр Супонинский позднее рассказывал, что "боевики лупили почти в упор из автоматов, пулемётов, подствольников, гранатомётов". "Боевиков было много, но точного количества я не знаю, сосчитать было невозможно, шёл бой. О том, что "духов" там собралось более двух тысяч, я впервые услышал только в госпитале", — заявлял Супонинский

По словам военного обозревателя Владимира Сварцевича, которому удалось ознакомиться с записью радиопереговоров роты со штабом группировки, последней фразой Марка Евтюхина было не "вызываю огонь на себя", как любят показывать в кино. На самом деле он сказал: "Вы, козлы, вы нас предали, суки!".

Десантник Андрей Лобанов, который днем 1 марта 2000 года после боя одним из первых оказался на высоте 776, оценил потери боевиков примерно в сто человек. "Никакой "кучи духов" не было. Мы нашли лишь часть — в одном месте семерых чуть прикопанных, да еще десять-одиннадцать тел. Всего от силы 20 трупов… Куда остальные делись? Боевики вытащили всех, кого только было можно", — заявил Лобанов.

Кавалер ордена Мужества гвардии сержант Андрей Поршнев удивлялся: "Не знаю, какой там был приказ. Мы выдвинулись на высоты под Улус-Кертом, как обычно, ставили блокпосты. Не знали мы ни про каких боевиков..." .

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