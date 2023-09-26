Правозащитники сочли бездоказательными показания по делу Батыкаева

26 сентября 2023, 19:44

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Показания потерпевших по делу о гибели псковских десантников используются в каждом уголовном деле по этому поводу и не имеют отношения к конкретному обвиняемому, отметили правозащитники, комментируя оглашенные в суде показания по делу уроженца Чечни Алавди Батыкаева.

Как писал "Кавказский узел", 63-летнего жителя Грозного Алавди Батыкаева обвинили в нападении на псковских десантников в 2000 году. Мужчина отрицает свою вину. Адвокат Батыкаева заявил об отсутствии доказательств его вины, родственники грозненца обратились к правозащитникам. 16 августа рассмотрение дела начал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Показания засекреченных свидетелей по делу Алавди Батыкаева, противоречивы и не заслуживают доверия, а объективных доказательств вины Батыкаева в деле нет, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал".

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

На заседании в Южном окружном военном суде сторона обвинения продолжила оглашение показаний потерпевших. В течение двух часов гособвинитель огласил показания 33 потерпевших - родственников погибших десантников, которые они давали в 2011, 2014, 2015 и 2020 годах.

За два заседания огласили показания 47 потерпевших, остались ещё 62. Показания представлены практически во всех идентичных уголовных делах, которые возбуждали в отношении уроженцев Чечни по обвинению в участии в нападении на десантников. Люди повторяют официальную версию или рассказывают о жизни своих родных до инкриминируемых событий, отметил Центр защиты прав человека "Мемориал", комментируя заседание по делу Батыкаева 21 сентября.

Так, потерпевший Шукаев рассказал следствию в сентябре 2011 года, что его сын, А. Шукаев, проходил воинскую службу на Украине, а затем служил по контракту в парашютно-десантном полку в Пскове. В конце февраля 2000 года сын сообщил ему, что направляется в Чечню. О гибели сына он узнал по телевизору, увидев списки погибших. Впоследствии из СМИ он узнал, что 6-я рота столкнулась с боевиками в районе села Улус-Керт Шатойского района, завязался бой, и почти все десантники погибли.

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