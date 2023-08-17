Правозащитники раскритиковали показания свидетелей по делу Алавди Батыкаева

17 августа 2023, 02:05

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Показания засекреченных свидетелей по делу Алавди Батыкаева, обвиняемого в нападении на псковских десантников в 2000 году, противоречивы и не заслуживают доверия, а объективных доказательств вины Батыкаева в деле нет, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 63-летнего жителя Грозного Алавди Батыкаева обвинили в нападении на псковских десантников в 2000 году. Мужчина отрицает свою вину. Адвокат Батыкаева заявил об отсутствии доказательств его вины, родственники грозненца обратились к правозащитникам.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 16 августа начал рассматривать по существу дело жителя Чечни Алавди Батыкаева, которого обвинение считает участником боя с псковскими десантниками близ селения Улус-Керт в 2000 году. Батыкаев по-прежнему не признает себя виновным.

Правозащитники, проанализировавшие материалы дела Батыкаева, сочли обвинение необоснованным. "Нет никаких реальных доказательства его виновности в инкриминируемых преступлениях. Обвинительное заключение представляет собой конгломерат сомнительных голословных утверждений и показаний "засекреченных свидетелей", - говорится в публикации на сайте Центра защиты прав человека «Мемориал».

Обвинительное заключение по делу Батыкаева основано на показаниях засекреченных свидетелей. Двое из них заявили, что встречали Батыкаева в августе 1999 года в лагере подготовки боевиков Хаттаба близ селения Сержень-юрт. Четверо свидетелей утверждают, что видели Алавди в бою с псковскими десантниками 29 февраля 2000 года, еще двое - что он был в числе боевиков, которые сдались в плен у села Сельментаузен 5 марта 2000 года.

О сдаче в плен 73 боевиков из отряда, подчиненного Хаттабу, российские медиа сообщили 6 марта 2000 года. Утверждалось, что они осознали "бессмысленность дальнейшего сопротивления" и сдали федеральным силам стрелковое оружие, три зенитные установки и тяжелый тягач. В репортаже НТВ об этом событии некоторые из сдающихся заявляли, что не воевали и не видели ни Басаева, ни Хаттаба.

Один из засекреченных свидетелей, фигурирующий в деле Батыкаева под псевдонимом "Калугин", утверждает, что принимал сдавшихся в плен у Сельментаузена боевиков. Их его показаний следует, что все пленные - более 70 человек - подтвердили свое участие в бою с псковскими десантниками у селения Улус-Керт. Показания "Калугина" противоречат показаниям другого заскреченного свидетеля, "Полякова": он также принимал пленных у Сельментаузена, но не подтверждает, что с боевиками разговаривали об этом бое.

"Эти абсурдные утверждения что все семь десятков человек, сдающиеся на милость врага в надежде на амнистию, зачем-то сознаются в причастности к убийству 84 военнослужащих, стали основой для фабрикации многочисленных уголовных дел", - отмечают правозащитники.

Засекреченный свидетель "Власов" заявил, что встречал Алавди Батыкаева в августе 1999 года в лагере подготовки боевиков Хаттаба, но это утверждение сомнительно: с начала августа 1999 года Хаттаб со своим отрядом покинул лагерь близ Сержень-Юрта и участвовал в боевых действиях на территории Дагестана, лагерь с тех пор не функционировал как учебно-тренировочный центр, указывает ЦЗПЧ.

7 августа 1999 года из Чечни на территорию Дагестана вошли более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои, лишь 15 сентября 1999 года министр обороны Игорь Сергеев отчитался, что территория Дагестана полностью освобождена от участников нападения, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

"Большие сомнения вызывают и протоколы опознания Батыкаева засекреченными свидетелями, которые не были с ним близко знакомы все эти годы, а видели его только 23 года назад, случайно, среди тысяч других боевиков. Все четверо в протоколах утверждают, что опознали на фотографиях 2023 года Батыкаева, которого видели всего несколько раз в 2000 году", - говорится в публикации. Правозащитники подчеркивают, что фотографии Алавди 2000 и 2023 годов "отличаются настолько, как если бы это были совершенно разные люди".

Кроме того, в деле есть другие серьезные недостатки, касающиеся следствия и доказательственной базы. Так, следствие не установило судьбу автомата, с которым Батыкаев сдался федеральным силам, и не провело баллистическую экспертизу этого оружия, а объяснение, которое получили у Батыкаева после его сдачи федеральным силам, оказалось "утрачено".

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