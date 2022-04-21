Арестованы пять обвиняемых в атаке на псковских десантников в Чечне

21 апреля 2022, 10:37

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Суд в Татарстане отправил под стражу пятерых местных жителей, обвиненных по делу о нападении боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля Следственный комитет отчитался о задержании шести обвиняемых по делу о нападении в 2000 году полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников. В тот же день одного из них, Мухамедвали Шайхутдинова, суд в Санкт-Петербурге поместил под стражу до 18 июня.

Все шесть задержанных – жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. Им предъявлены обвинения по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщил Следком.

Ходатайства об аресте остальных пяти задержанных рассматривал Вахитовский райсуд Казани. Суд ходатайства следствия удовлетворил, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд арестовал всех пятерых задержанных до 29 июня", - цитирует сегодня сотрудника пресс-службы суда ТАСС.

Напомним, в ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Дела о нападении на псковских десантников расследуются в том числе по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих, предусматривающей до пожизненного лишения свободы. 1 марта 2021 года, в 21-ю годовщину тех событий, Следственный комитет сообщил, что установлены 29 участников атаки, пять из которых находятся в розыске, а еще более 45 человек подозреваются в причастности к нападению. 23 марта 2021 года по подозрению в причастности к нападению на псковских десантников был задержан в Москве еще один человек, Герман Арбинин, а 16 июня того же года был задержан очередной подозреваемый – уроженец Чечни Магомед Алханов.

26 октября 2021 года Алханов сбежал из психбольницы в Астрахани, куда был доставлен для медэкспертизы. 2 ноября его задержали в одном из городских кафе. Задержан был и сотрудник ФСИН, который, по версии следствия, помог Алханову совершить побег за миллион рублей, рассказав о неработающих камерах видеонаблюдения и снабдив Алханова мобильным телефоном. Ни у Магомеда Алханова, ни у его родных не было миллиона рублей для взятки за побег, заявил адвокат Алханова.

Супруга Алханова назвала его побег из психбольницы попыткой заявить о невиновности. Заключенные иногда прибегают к побегу для привлечения внимания к своему делу и от безысходности, подтвердила "Кавказскому узлу" правозащитница Светлана Ганнушкина.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.