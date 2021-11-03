Супруга Алханова назвала его побег из психбольницы актом отчаяния

03 ноября 2021, 20:44

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Адвокат и жена Магомеда Алханова, которому вменяется причастность к нападению на псковских десантников в Чечне, заявили, что не видели мужчину после побега и задержания. Супруга побег Алханова рассматривает, как его попытку заявить о невиновности. Заключенные иногда прибегают к побегу для привлечения внимания к своему делу и от безысходности, указала правозащитница Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября стало известно о задержании уроженца Чечни Магомеда Алханова, сбежавшего из-под стражи 26 октября, во время прохождения медэкспертизы в отделении психиатрической больницы в Астрахани. Он был задержан в одном из кафе в Астрахани после того, как местные жители сообщили о его местонахождении. Ранее силовики объявили его в федеральный розыск и попросили жителей Астраханской области сообщать обо всех подозрительных людях. Также управление ФСИН обещало награду в 100 тысяч рублей за помощь в поисках Алханова.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справочном материале "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники", опубликованном на "Кавказском узле".

О побеге Алханова и его задержании мало информации

Адвокат Алханова Евгений Зеленин после задержания не общался со своим клиентом.

"Я с ним еще не общался и не знаю подробностей. Смогу что-то сказать после того, как увижусь с ним и поговорю. А пока информации нет", - заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Зеленин.

По его словам, в настоящее время проводятся экспертизы с участием Алханова. "Они могут продлиться месяц. Примерно столько времени потребуется, чтобы увидеться с ним", - отметил адвокат.

О задержании Алханова есть только официальная информация, отметила главный редактор астраханского издания "Арбуз" Рамиля Салихова.

"Мы получили информацию о его задержании только от официальных источников. Не знаем, где его задержали, как это было. То есть никакой дополнительной информации о задержании, кроме как сведений силовиков, нет", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Рамиля Салихова.

По ее словам, дополнительную информацию не дали также в психбольнице, откуда сбежал Алханов. "Мы пытались получить комментарии их представителей и понять, как это произошло, как он смог сбежать. Но они отказались. О побеге есть только слухи, что он перелез через забор и сбежал", - рассказала Алханова.

Магомед Алханов был задержан 16 июня, следствие считает его членом банды Шамиля Басаева и подозревает в причастности к нападению на псковских десантников. Адвокат Алханова заявил о его невиновности. На теле Алханова нет шрамов, которые указывали бы на участие в боях, а следствие не представило доказательств вины Алханова, рассказал ранее "Кавказскому узлу" защитник.

Супруга Алханова рассматривает его побег как попытку заявить о невиновности

Ни во время, ни после побега Алханов не выходил на связь с родными, сообщила его супруга Рашан Кагерманова.

"После задержания не было никаких контактов с мужем. Он на связь не выходил. Видимо, нет никакой возможности. Во время побега тоже не было контактов, он не звонил мне. Мы из новостей узнали, что он сбежал", - рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Рашан Кагерманова.

Побег мужа она рассматривает как попытку хоть как-то заявить о своей невиновности. "Его историю надо знать с самого начала. Когда его посадили, уже тогда у него была семья: молодая жена и двое детей, девочке – два годика, а мальчик только родился. Эти дети выросли без него. Дальше семья распалась. Он обзавёлся второй семьей, когда вышел на свободу. Буквально до его задержания, за месяц, мы поженились, я жду ребенка, на седьмом месяце беременности. И сейчас он снова не на свободе за то, что он не совершал. Он не убегал от правосудия, он убегал от той несправедливости, которая с ним происходит, понимаете?" - подчеркнула женщина.

Магомед Алханов был осужден на 10 лет за участие в незаконном вооруженном формировании, приготовление к теракту и незаконный оборот оружия и боеприпасов. После выхода из колонии он уехал в Санкт-Петербург и три года находился под надзором. Затем "спокойно перемещался по стране, ездил на автомобиле, и претензий со стороны правоохранителей не было", рассказала 3 сентября корреспонденту "Кавказского узла" Рашан Кагерманова.

Она надеется, что даже после побега есть шансы доказать невиновность Алханова. "Я не знаю, что будет дальше. На самом деле мы ожидали оправдательного приговора. Ну, конечно, нет доверия к правосудию. Но надежда все равно есть, остается", - сказала Кагерманова.

Последний раз супруги общались по телефону. "Мы общались после первого задержания в июне. Было предоставлено право на звонок, удалось поговорить пару минут. Потом он писал письма. Последнее - два месяца назад. Дальше его перевели в Астрахань примерно полтора месяца назад. Должна была пройти судмедэкспертиза. Его отвезли во Владикавказ. Провели экспертизу на наличие пулевых ранений, телесных повреждений. Экспертиза ничего не выявила. В итоге снова отправили в Астрахань на более детальную психологическую экспертизу. Он туда ехать не хотел. Но эта проверка производится в принудительном порядке, его все равно отправили туда. В больнице он был около недели, если не ошибаюсь", - рассказала Рашан Кагерманова.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина не исключает, что Алханов своим побегом пытался привлечь внимание к своему делу.

"Это своего рода вынужденный акт для привлечения внимания к своему делу. Побег иногда служит инструментом доказать свою невиновность, и заключенные прибегают к этому методу от безысходности, когда понимают, что другого выхода уже нет. Не исключено, что у Алханова были такие мотивы. Он просто не успел как-то об этом сообщить", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

По ее словам, побег усложнит ситуацию Алханова. "Побег вообще воспринимается как признание вины. Но когда побег завершается удачно, и обвиняемый заявляет о своей невиновности, представляет какие-то факты, тогда отношение другое. Но в этом случае иная ситуация. Этот побег усложнит ему жизнь в тюрьме, к нему будет другое отношение. Кроме этого, все усложняется также в уголовном деле. Не говоря уже о том, что будет возбуждено еще одно дело по факту побега", - отметила правозащитница.

Сегодня источники сообщили о задержании силовика за пособничество Алханову. По их данным, за взятку в миллион рублей охранник психиатрической больницы рассказал Магомеду Алханову о неработающих камерах видеонаблюдения и дал ему мобильный телефон.