Силовики рассказали подробности о задержании Магомеда Алханова в Астрахани

03 ноября 2021, 08:44

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Магомед Алханов, сбежавший 26 октября из психбольницы, был задержан в одном из кафе в Астрахани после того, как местные жители сообщили о местонахождении, заявило управление МВД по Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 ноября стало известно о задержании Магомеда Алханова сбежавшего из-под стражи 26 октября, во время прохождения медэкспертизы в отделении психиатрической больницы в Астрахани. Силовики объявили его после побега в федеральный розыск и попросили жителей Астраханской области сообщать обо всех подозрительных людях. Также управление ФСИН пообещало награду в 100 тысяч рублей за помощь в его поисках.

Следствие считает Магомеда Алханова членом банды Шамиля Басаева и подозревает в причастности к нападению на псковских десантников, был задержан 16 июня. Его адвокат заявил, что Алханов невиновен. На его теле нет шрамов, которые указывали бы на участие в боях, а следствие не представило доказательств вины Алханова, сказал защитник.

Сбежавший 26 октября из-под стражи из специального медучреждения Магомед Алханов был задержан 2 ноября сотрудниками управления МВД по Астраханской области совместно с сотрудниками региональных УФСБ, УФСИН и Росгвардии, сообщило сегодня на своем сайте управления МВД по Астраханской области.

"Задержание, осуществленное в помещении кафе в Трусовском районе областного центра произведено во многом благодаря бдительным астраханцам, которые сообщали в полицию о появлении неизвестного, похожего на разыскиваемое лицо", – сказано в сообщении.

Полицейские также отметили, что ориентировка по розыску Алханова широко распространялась среди жителей и в СМИ. В сообщении уточняется, что Алханову вменяются часть 2 статьи 209 УК РФ "Бандтизм", а также статья 279 УК РФ "Вооруженный мятеж" и статья 317 УК РФ "Покушение на сотрудника правоохранительного органа".

Часть 2 статьи 209 УК РФ "Бандтизм" предусматривает до 15 лет лишения свободы. Статья 279 УК РФ"Вооруженный мятеж" и статья 317 УК РФ "Покушение на сотрудника правоохранительного органа" предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что Магомед Алханов был осужден на 10 лет за участие в незаконном вооруженном формировании, приготовление к теракту и незаконный оборот оружия и боеприпасов. После выхода из колонии он уехал в Санкт-Петербург и три года находился под надзором. Затем "спокойно перемещался по стране, ездил на автомобиле, и претензий со стороны правоохранителей не было", рассказала 3 сентября корреспонденту "Кавказского узла" супруга Алханова.