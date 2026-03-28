Два контрактника из Астраханской области убиты в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ербол Бисенов и Рустам Кульжумуров из Володарского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 730 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 22 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 728 бойцов из Астраханской области.

В военной операции убиты Ербол Бисенов и Рустам Кульжумуров, сообщила 26 марта в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Ербол Бисенов родился в 1976 году в посёлке Володарский, после службы в армии работал в различных организациях родного посёлка и Астрахани. В январе 2025 года он заключил контракт и отправился в зону военной операции, где служил в мотострелковом батальоне в звании старшего сержанта. С 15 марта 2025 года Ербол Бисенов значился пропавшим без вести, позднее стало известно, что он погиб, говорится в публикации.

Рустам Кульжумуров родился в 1985 году. В 2024 году он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону военной операции, где был убит 26 июля 2025 года, сообщили районные власти.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 730 бойцов из Астраханской области.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Володарского района стало известно 19 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Ильдар Ерекенов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - пожаловалась, в частности, вдова одного из убитых.