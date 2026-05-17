Беспилотник сбит над детским лагерем в Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Обломки сбитого дрона повредили крышу здания в детском оздоровительном комплексе, в котором находились люди, сообщил губернатор Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Азове и трех районах Ростовской области: Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском. В Азове взрывной волной повреждены стекла в здании филиала Донского государственного технического университета, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Сегодня утром беспилотники были уничтожены в Таганроге, а также в Азовском и Неклиновском районах, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Погибших и пострадавших нет, но "вновь не обошлось без последствий на земле", отметил чиновник.
"В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник». Возгорания не было. В настоящее время на оздоровительной базе проводится мероприятие. Никто из участников не пострадал. Оперативные службы работают на месте происшествия. В случае необходимости всем будет оказана помощь", - говорится в публикации.
Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.
Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
