Беспилотник сбит над детским лагерем в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обломки сбитого дрона повредили крышу здания в детском оздоровительном комплексе, в котором находились люди, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Азове и трех районах Ростовской области: Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском. В Азове взрывной волной повреждены стекла в здании филиала Донского государственного технического университета, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Сегодня утром беспилотники были уничтожены в Таганроге, а также в Азовском и Неклиновском районах, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Погибших и пострадавших нет, но "вновь не обошлось без последствий на земле", отметил чиновник.

"В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник». Возгорания не было. В настоящее время на оздоровительной базе проводится мероприятие. Никто из участников не пострадал. Оперативные службы работают на месте происшествия. В случае необходимости всем будет оказана помощь", - говорится в публикации.

Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.