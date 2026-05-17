Два бойца из Дагестана убиты на Украине

Магомед Муртузалиев и Джафар Абдурахманов из Каякентского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1938 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 15 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1936 бойцов из Дагестана.

Власти Каякентского района передали государственные награды родственникам военнослужащих, убитых в военной операции, сообщила 16 мая на своем сайте государственная вещательная компания "Дагестан".

Районная администрация в своем телеграм-канале отчиталась о встрече главы района с семьями убитых и о передаче наград. Власти муниципалитета подчеркнули, что во встрече участвовали также заместитель главы района и главы сельских поселений.

Сообщение изобилует соболезнованиями и многословными заверениями в готовности к поддержке, но при этом в нем даже не указаны имена погибших: чиновники ограничились лишь информацией о числе переданных наград.

Ранее о смерти участников СВО из Каякентского района стало известно 8 марта. В тот день районные чиновники отчитались о визите к матерям убитых, приурочив его к женскому празднику.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура", - рассказала родственница одного из них.