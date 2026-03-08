Четыре бойца из Дагестана убиты на Украине

Магомедкамиль Курбанов, Арсен Джафаров, Магомедэмин Шихмайсуров и Иса Ихлазов убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1843 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 7 марта власти и силовики сообщили, что в зоне СВО убиты не менее 1839 бойцов из Дагестана.

Магомедкамиль Курбанов из села Усемикент, Арсен Джафаров из села Каякент, Магомедэмин Шихмайсуров из Новокаякента и Иса Ихлазов убиты в военной операции на Украине, следует из опубликованного сегодня отчета администрации Каякентского районе о посещении по случаю 8 марта матерей убитых бойцов

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1843 бойцов из Дагестана.

В предыдущий раз о смерти бойца из Каякентского района стало известно в январе. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убиты Исламудин Султанов, Самрат Муртузалиев и Шамиль Сулеймангаджиев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.