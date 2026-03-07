Сдержанность Кремля вызвала вопросы об итогах отчета Меликова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отчет о встрече Владимира Путина и Сергея Меликова на сайте Кремля занял всего две строчки, при этом глава республики в своем Telegram-канале сообщил, что рассказал о достижениях Дагестана в экономике и поддержке СВО. По данным источников, Меликов попросил 20 миллиардов рублей на реализацию ряда проектов, а также строительство ледовой арены.

Как писал "Кавказский узел", руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин на заседании коллегии дагестанского МВД 19 января назвал нерешенные проблемы в сфере ЖКХ фактором роста протестной активности в Дагестане. С его мнением согласились опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы. Сообщения о длительных отключениях света, проблемах с отоплением и водоснабжением поступают из городов республики практически ежедневно: так, 21 января многие жители Махачкалы остались без электроснабжения из-за очередной аварии, а 25 января в Махачкале произошел прорыв трубопровода, оставивший жителей без воды почти на двое суток. Дагестанские журналисты и жители республики в ответ на публикацию главы Центра развития региональной политики, который назвал Сергея Меликова "хорошим антикризисным менеджером", напомнили, что республика столкнулась с коллапсом сферы ЖКХ, угрожающим политической стабильности.

В августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города. Чиновники обратили внимание на то, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью жителям Махачкалы за несанкционированные акции.

Глава Дагестана Сергей Меликов на своей странице в Telegram отчитался об итогах встречи с президентом России. По его словам, в ходе встречи он сообщил о поддержке участников СВО и их семей, росте в республике "по всем показателям социально-экономического развития", в том числе об успехах аграриев.

"В разговоре с Владимиром Владимировичем затронул множество других тем - водоснабжение, туризм, налаживание системы обращения с ТКО, дороги, переселение из аварийного жилья, развитие спорта, культуры, воспитание молодёжи. Где-то начинали с чистого листа, где-то приходилось разбирать завалы. Но темп взяли хороший, останавливаться не собираемся. Говорили, конечно, и о проблемах. В первую очередь это вопросы электроснабжения. Наряду с восстановлением устаревших сетей, мы развиваем новые направления - республика среди лидеров в России по освоению "зелёной" энергетики, строим солнечные и ветряные станции, инвесторы к нам идут", - написал Меликов 6 марта в своем Telegram-канале.

Многие вопросы, которые мы поднимали годами, наконец сдвинулись с мёртвой точки

По его словам, он получил "полную поддержку". "Президент нас слышит, поддерживает и доверяет нам. Многие вопросы, которые мы поднимали годами, наконец, сдвинулись с мёртвой точки и скоро дадут результат, который почувствует каждая семья в Дагестане", - заверил Меликов.

Вместе с тем на сайте Кремля отчет о встрече всего лишь из двух строчек. "Москва, Кремль. Президент провёл рабочую встречу с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Владимир Путин принял в Кремле главу Дагестана Сергея Меликова в рамках продолжающейся работы с регионами Российской Федерации".

На краткость Кремля обратило внимание "Новое дело", отметив, что когда в предыдущих случаях отчеты о встрече президента России с главами республики были таким же краткими, за этим вскоре следовала их отставка. Так, после встречи с Путиным 15 февраля 2006 года председатель Госсовета РД (в то время так называлась должность главы республики, - Прим. "Кавказского узла") Магомедали Магомедова, по итогам которой на сайте Кремля был опубликован текст из двух строчек, Магомедов прямо в аэропорту рассказал журналистам, что на встрече с президентом сообщил о своём желании уйти в отставку.

Аналогичный короткий текст появился на сайте Кремля и после встречи Путина и Муху Алиева, кандидатура которого не была внесена в парламент республики на новый срок, говорится в публикации.

Меликов обратился к президенту с просьбой о финансировании, пишет "Черновик".

20 миллиардов рублей и ледовую арену попросил глава Дагестана Сергей Меликов у президента России Владимира Путина, сообщил сегодня "Черновик" со ссылкой на данные источника в правительстве Дагестана.

"8,94 млрд рублей на завершение семи объектов по реконструкции канализационных очистных сооружений Махачкалинско-Каспийской агломерации; 6,9 млрд рублей на технологическое присоединение строящегося неподалеку от Дербента туристического кластера; 1,5 млрд по программе расселения жилья из ветхих домов; 1,9 млрд рублей для расселение детей-сирот по вступившим в силу судебным решениям", - говорится в публикации.

Глава республики Сергей Меликов пообещал построить современную ледовую арену, а жители Махачкалы считают, что эти деньги лучше направить на первоочередные нужды.

"Прекрасно: длинными зимними вечерами, когда сгорит ветхий трансформатор, и в домах махачкалинцев пропадет свет и тепло, народ дружно потянется в светлый ледовый дворец", - прокомментировал один из читателей Telegram-канал.

"После таких отчётов главы Дагестана Сергея Меликова перед президентом России Владимиром Путиным создаётся ощущение, что речь идёт о каком-то другом Дагестане, где нет отключений света, разбитых дорог и разваленных фасадов в центре Махачкалы. На бумаге - сотни объектов, тысячи единиц техники и рекордные показатели. А на улицах ямы, перебои с электричеством и вечные "временные трудности", - привел "Черновик" комментарий другого читателя.