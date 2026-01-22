Отключения света в Махачкале напомнили о риске социального взрыва

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередная авария в системе энергоснабжения оставила без света и тепла жителей десятков улиц в Махачкале. Власти Дагестана обязаны решить многолетние проблемы в коммунальной сфере, терпение жителей на исходе, отметили блогеры.

Как писал "Кавказский узел", руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин на заседании коллегии дагестанского МВД 19 января назвал нерешенные проблемы в сфере ЖКХ фактором роста протестной активности в Дагестане. С его мнением согласились опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

В августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города. Чиновники обратили внимание на то, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью жителям Махачкалыза несанкционированные акции.

Десятки улиц в Махачкале днем 21 января остались без света из-за аварий, произошедших на фидерах целого ряда электроподстанций. В течение дня официальный Telegram-канал Дагэнерго опубликовал более 20 сообщений о технологических нарушениях на разных подстанциях Махачкалы, информируя об отключениях электричества в жилых массивах.

Без света в Махачкале 21 января остались не менее 400 домов, сообщил телеканал ННТ. Авторы комментариев под новостным выпуском канала на YouTube возмущаются бездействием чиновников, некоторые из них призывают “гнать эту власть”.

“Многие дома оборудованы автономным отоплением, которое без электроэнергии быстро теряет свою эффективность, оставляя жителей буквально замерзать. (...) Проблемы с электричеством остаются нерешенными, а чиновники как всегда заняты пиаром и отчетностью. Люди мерзнуть темноте, бизнес терпит убытки, а власть предпочитает говорить о достижениях там, где их, кажется, вовсе нет”, - констатировал автор Telegram-канала “Спросите у Расула”, блогер Расул Асад.

Он добавил, что регулярные отключения электроэнергии и скачки напряжения, которые наблюдаются в Махачкале, усугубляют также проблемы в сфере здравоохранения: в частных клиниках, несмотря на наличие источников бесперебойного питания и резервных источников энергии, выводят из строя дорогостоящее медицинское оборудование - аппараты МРТ и КТ.

Очередные отключения света и проблемы с отоплением совпали с холодной погодой, что усиливает возмущение людей до предела, отмечает блогер Махач Абдулаев.

“Тысячи наших земляков, сутками мерзнущих целыми семьями дома, вряд ли объективно смогут принять и понять случившийся энергетический коллапс. Люди страшно устали от этого бардака в этой сфере, продолжающийся на протяжении многих лет”, - написал он в своем Telegram-канале “Махач, че стало?”.

Блогер подчеркнул, что властям Дагестана, в том числе муниципальным чиновникам, необходимо направить все усилия “на оздоровление энергетической сферы республики” в кратчайшие сроки.

“Это вызов для всего Дагестана и наши власти обязаны его принять и наконец-то покончить с этим энергетическо-коммунальным хаосом! Я благодарен вашему народу за огромное терпение, но в тоже время понимаю, что оно не бесконечно Так сделайте все, чтобы у этого терпения не пришел конец!”, - призвал Абдулаев.

Горожане жалуются на холод в квартирах

Жители Махачкалы возмущены, что чиновники не информируют абонентов о проблемах и ходе восстановительных работ. Жительница улицы Мирзабекова отметила, что в ее доме электричества не было с 20 января.

“Звонила в Дагэнерго. Там трубку подняли, вальяжно ответили, что поврежден подземный кабель, будут работать весь день для устранения причины. То есть, получается, ночью никому ничего не нужно было (...) А что будет с отопительными трубами, они ж имеют свойство замерзать? Потом будут бегать и отопительную систему ремонтировать сутками?” - приводит ее сообщение издание “Черновик”.

Также с 20 января на отсутствие света жалуются жители улицы Ахмедхана Абубакара. “В домах холодно. На улице -7 вчера было. Ждут пока люди выйдут на улицу? В домах не работает даже телефонная связь”, - сообщил другой читатель издания.

“Каждый день вечером отключают свет по адресу Махачкала, проспект Ахмедхана Султана, 2 а. Диспетчерская Россети трубку вечером не поднимают”, - приводит сообщение потребителя “Монитор пациента и ЖКХ”.

“Почему придя с работы, я должен до 10 часов сидеть дома без электричества и из-за этого без отопления? Ваши специалисты обматывают изолентой кабеля и уезжают? Какого черта, на одних и тех же фидерах сбои постоянно? Уже 3 года живу в Семендере и из года в год одно и то же”, - написал пользователь Telegram Мурад Алиев в комментариях к публикации в официальном канале Дагэнерго.

Федеральная антимонопольная служба 21 января отчиталась о возбуждении дела против “Россетей Северный Кавказ” из-за отключений электричества в Махачкале. Менее чем за год, - с начала 2025 года по 28 ноября, - только на одном фидере №3 от подстанции “Приморская”, которая обеспечивает электричеством жителей микрорайона Пальмира, произошло 75 аварийных и плановых отключений общей продолжительностью более 113 часов, пишет “Сапа Кавказ”.

“Как может каждый Божий день быть аварийная ситуация? Мы мерзнем! Дом не успевает согреться потому что отключают каждый день уже на протяжении двух месяцев!! Улица Гусейна Абакарова, 5-й поселок!” - пишет там же пользователь AiDa Zapchasti.

“Махачкала. Вузовское озеро. Свет дали спустя сутки. Дом полностью остыл, батареи даже через полчаса пришествия электричества- холодные. Хорошо, что дети в садике, в тепле. Сама я все же заболела. На улице ночью было -7, в квартире - не сильно теплее”, - цитирует сообщение местной жительницы “ПАПАХА медиа”.

Еще один автор сообщения в Telegram-канале “Черновика” напомнил о недавнем выступлении главы МВД по СКФО, который комментировал проблемы в коммунальной сфере Дагестана. Он усомнился, что заявление высокопоставленного силовика приведет к изменениям ситуации на практике.

“Любой участковый МВД Дагестана знает где и у кого есть майнинг-ферма на районе. В чем проблема ее обнаружить и пресечь хищения электроэнергии? В чем проблема дагестанскому УБЭПу заняться Единым оператором и Дагэнерго без громогласных заявлений Бачурина? Кто дал команду не трогать Единый оператор и Дагэнерго? Почему новый мэр Махачкалы Салавов позволил увеличить тарифы ЖКХ до 44%”?” - возмутился он.