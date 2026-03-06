Пятеро заключенных из Кабардино-Балкарии осуждены по делу о тюремном джамаате

Военный суд в Ростове-на-Дону назначил длительные сроки пятерым заключенным колонии в Кабардино-Балкарии, признав их участниками террористического сообщества.

Дело о “тюремном джамаате” в Кабардино-Балкарии Южный окружной военный суд рассматривал с августа 2023 года. Приговор по нему был оглашен сегодня.

Осужденным Ахмеду Альборову, Казбеку Хуранову, Эльдару Тамазову, Сергею Барельникову и Теймуру Медведеву вменялись организация террористического сообщества и участие в нем, публичные призывы к терроризму и содействие террористической деятельности.

Согласно версии обвинения, все пятеро отбывали сроки в колонии на территории Кабардино-Балкарии, где действовало террористическое сообщество “Джамаат”, созданное между 2009 и 2011 годами. “Подсудимые в разный период времени добровольно вступили и затем участвовали в созданном иным лицом террористическом сообществе”, - сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Согласно приговору, все пятеро осужденных стали активными участниками группировки и выполняли определенные обязанности для обеспечения ее деятельности. Альборов и Хуранов, как считает суд, были в числе руководителей - планировали преступные действия, распределяли обязанности между участниками, проводили собрания и разрабатывали планы терактов.

“Альборов и Хуранов лично подобрали и назначили в каждом отряде исправительного учреждения своих помощников и обязали их склонять и вовлекать осужденных к участию в террористическом сообществе”, - сообщил Telegram-канал суда. Хуранов, по мнению суда, убеждал других осужденных примкнуть к некоему вооруженному формированию.

Ахмед Альборов приговорен к 26 годам особого режима, Казбеку Хуранову назначены 23 года и один день особого режима, Эльдару Тамазову - 23 года строгого режима. Сергей Барельников получил 20 лет строгого режима и штраф на сумму 5882 рублей (за что назначен такой штраф, пресс-служба суда не уточнила). Теймур Медведев приговорен к 17 годам и одному дню строгого режима. Все осужденные первые семь лет назначенных сроков должны отбывать в тюрьме.

В суде отметили, что дела против других заключенных колонии, участвовавших в террористическом сообществе, выделены в отдельное производство. Комментариями осужденных и их адвокатов относительно версии обвинения и планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал также, что Следком в декабре 2019 года сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Утверждалось, что пятеро из них были задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области, еще трое после освобождения из заключения в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при вооруженном сопротивлении, а остальные по состоянию на 2019 год оставались в заключении. В марте 2020 года сообщалось о задержании по этому делу еще пяти человек - жителей Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.

В декабре 2025 года Южный окружной военный суд назначил длительные сроки бывшему начальнику исправительной колонии в Калмыкии Павлу Батаеву и его заместителю Артуру Цамаеву по обвинению в организации террористического сообщества на территории учреждения.

