Пять жителей Северного Кавказа задержаны по делу о террористах в калмыцкой колонии

25 марта 2020, 16:58

Жители Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края задержаны по делу о вовлечении более чем сотни осужденных в террористическое сообщество в калмыцкой колонии.

Как писал "Кавказский узел", Следком 18 декабря 2019 года сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Пятеро из них были задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области, еще трое после освобождения из заключения в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления, остальные продолжают отбывать наказание, в том числе в ИК №2 в Калмыкии. Организатором террористического сообщества в колонии Калмыкии следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова.

Следствие установило, что не позднее 2013 года уроженец Дагестана во время отбывания наказания в ИК №2 УФСИН России по Калмыкии за незаконный оборот оружия создал в колонии террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных. По версии следователей, руководство колонии за вознаграждение оказывало покровительство членам этой группы. Дело заведено по статье о создании террористического сообщества и участии в нем (ч.1 и ч.2 ст. 205.4 УК РФ).

Пятеро жителей Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края были задержаны в ходе масштабных мероприятий, в том числе обысков, которые силовики провели у ранее задержанных по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии подозреваемых и их близких родственников.

Все задержанные также отбывали наказание в этой колонии, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Напомним, Шахбан Гасанов был убит 31 марта 2015 года во время спецоперации в Хасавюрте. По сведениям Национального антитеррористического комитета, Гасанов являлся лидером "кизлярской" группировки боевиков. По данным следствия, Гасанов присягнул террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России решением суда. Один из информационных ресурсов, поддерживающих дагестанских боевиков запрещенной судом в России террористической организации "Имарат Кавказ", утверждает, что Гасанов действительно был членом вооруженного подполья.

В 2012 году родственники Шахбана Гасанова пожаловались правозащитникам в ДРОО "Правозащита" на давление со стороны правоохранительных органов. Шахбан Гасанов был задержан 16 июля 2012 года по подозрению в причастности к вооруженному подполью. В 2012 году Гасанов был осужден на два года лишения свободы и вышел на свободу в 2014 году.