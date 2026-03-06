×

23:15, 6 марта 2026

Житель Дагестана обвинен в призывах к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ФСБ уличили жителя села Усемикент Каякентского района в публичных призывах террористического и экстремистского характера. Поводом для возбуждения дела послужила публикация в сети лекции проповедника.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый разместил в социальной сети "ВКонтакте", доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, аудиоматериалы с лекцией одного из проповедников запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации.

Лекция, по мнению следствия, содержит призывы к насилию и вооруженной борьбе, а также оправдывает террористическую деятельность, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Дагестану.

Уголовное дело расследуется по статьям о публичных призывах к терроризму и публичных призывах к экстремистской деятельности .

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц", - уточнили в пресс-службе.

Следователи не указали в сообщении, о каком проповеднике идет речь и чему именно были посвящены его лекции. Также не указано название запрещенной террористической организации.

"Кавказский узел" также писал, что в конце февраля следователи в Дагестане завершили уголовное дело против несовершеннолетнего жителя республики. Подростку вменяется статья о публичных призывах к террористической деятельности, которая предусматривает от пяти до семи лет заключения.

Автор: "Кавказский узел"

