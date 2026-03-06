Житель Дагестана обвинен в призывах к терроризму
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сотрудники ФСБ уличили жителя села Усемикент Каякентского района в публичных призывах террористического и экстремистского характера. Поводом для возбуждения дела послужила публикация в сети лекции проповедника.
По версии следствия, в 2018 году подозреваемый разместил в социальной сети "ВКонтакте", доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, аудиоматериалы с лекцией одного из проповедников запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации.
Лекция, по мнению следствия, содержит призывы к насилию и вооруженной борьбе, а также оправдывает террористическую деятельность, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Дагестану.
Уголовное дело расследуется по статьям о публичных призывах к терроризму и публичных призывах к экстремистской деятельности .
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц", - уточнили в пресс-службе.
Следователи не указали в сообщении, о каком проповеднике идет речь и чему именно были посвящены его лекции. Также не указано название запрещенной террористической организации.
"Кавказский узел" также писал, что в конце февраля следователи в Дагестане завершили уголовное дело против несовершеннолетнего жителя республики. Подростку вменяется статья о публичных призывах к террористической деятельности, которая предусматривает от пяти до семи лет заключения.
