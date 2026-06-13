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02:40, 13 июня 2026

Суд запретил Алену Гевондяну пользоваться соцсетями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Политологу Алену Гевондяну, обвиненному в публичных призывах к свержению власти, запрещено пользоваться соцсетями и посещать места собраний.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня политолог Ален Гевондян был обвинен в публичных призывах к свержению конституционного строя. Он был задержан.

Суд в Ереване рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения политологу, преподавателю Ереванского государственного университета Алену Гевондяну, сообщает 12 июня News.am со ссылкой на адвоката Вараздата Арутюняна.

Ходатайство было удовлетворено частично, Гевондяну запрещено делать публикации и посещать места собраний, а также общаться посредством социальных сетей.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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