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22:00, 2 августа 2026

Депутаты от оппозиции после первого заседания парламента Армении получили благословение католикоса

Гарегин Второй на встрече с депутатами. Скриншот фото https://armeniatoday.am/politics-ru/internal-policy/1110250/ от 02.08.26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты оппозиционных блоков «Армения» и «Сильная Армения» посетили Первопрестольный Святой Эчмиадзин, чтобы получить благословение Католикоса всех армян Гарегина II. Католикос призвал депутатов действовать во имя безопасности страны, укрепления независимой государственности и благополучия народа и выразил признательность парламентариям за поддержку церкви.

Как писал "Кавказский узел", На первом заседании парламента Армении IX созыва оппозиционеры указали, что депутат Артур Саркисян находится под домашним арестом из-за своих политических взглядов. Правящая партия выдвинула Рубена Рубиняна единственным кандидатом на пост спикера Нацсобрания, а правительство Никола Пашиняна подало в отставку.

Сразу после первого заседания первой сессии Национального собрания 9-го созыва депутаты фракций «Сильная Армения» и «Армения» прибыли в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, чтобы получить благословение Верховного Патриарха.

Впервые на первом заседании парламента  не присутствовал Католикос всех армян, пишет News.Am.

Католикос всех армян Гарегин II принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине депутатов парламента Армении 9-го созыва от фракций «Армения» и «Сильная Армения». Встреча состоялась по инициативе оппозиционных парламентариев после того, как на первой сессии Национального собрания не было обеспечено традиционное выступление главы Армянской Апостольской Церкви, пишет Yerevan Today.

«К сожалению, в условиях антинациональной кампании нынешней власти, когда впервые в истории нашего государства послание и молитва Католикоса не прозвучали на первом заседании парламента, мы посчитали своим долгом восполнить это упущение и получить благословение», — заявила руководитель фракции «Армения» Анна Григорян.

В ходе беседы Гарегин II выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в стране. 

«Внешние и внутренние вызовы требуют консолидации государственных и национальных структур. Вызывает тревогу царящая в стране нетерпимость, поляризация общества, искажение национальных ценностей, а также противоправные и антиконституционные шаги против Армянской Апостольской Церкви», — отметил Католикос.

Глава ААЦ подчеркнул, что Церковь всегда поддерживала армянскую государственность и продолжит содействовать укреплению страны. 

Гарегин II призвал депутатов быть верными своим обязательствам, действовать исключительно во имя безопасности родины и благополучия народа, руководствуясь принципами справедливости и честности.

В завершение встречи Гарегин II выразил признательность депутатам за проявленную преданность Церкви в сложный период, упомянув продолжающееся давление со стороны властей и подчеркнув, что за защиту Эчмиадзина под арестом до сих пор остается национальный благотворитель Самвел Карапетян.

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Автор: "Кавказский узел"

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