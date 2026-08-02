Крупный лесной пожар произошел под Анапой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В районе Анапы тушат лесной пожар, площадь которого составила пять тысяч квадратных метров.

Лесной пожар произошел в районе села Варваровка.

Для тушения привлечены около 40 сотрудников анапского пожарного гарнизона и сотрудники Новороссийского лесничества, сообщила мэрия Анапы вечером 1 августа в своем телеграм-канале.

По ее данным, огонь горит в труднодоступной местности, из-за чего средства пожаротушения приходится доставлять на мототранспорте. Помощь оказывают добровольцы.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе прошлого года под Геленджиком после падения обломков БПЛА произошел крупный лесной пожар, который удалось потушить только спустя двое суток.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.