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00:58, 2 августа 2026

Крупный лесной пожар произошел под Анапой

Лесной пожар. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=hJeETrCCxf8

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В районе Анапы тушат лесной пожар, площадь которого составила пять тысяч квадратных метров.

Лесной пожар произошел в районе села Варваровка.

Для тушения привлечены около 40 сотрудников анапского пожарного гарнизона и сотрудники Новороссийского лесничества, сообщила мэрия Анапы вечером 1 августа в своем телеграм-канале.

По ее данным, огонь горит в труднодоступной местности, из-за чего средства пожаротушения приходится доставлять на мототранспорте. Помощь оказывают добровольцы.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе прошлого года под Геленджиком после падения обломков БПЛА произошел крупный лесной пожар, который удалось потушить только спустя двое суток.

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Автор: "Кавказский узел"

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