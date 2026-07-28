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04:00, 28 июля 2026

Житель кубанской станицы оштрафован за публикацию нацистской символики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Каневском районе оштрафовал местного жителя за публикацию в соцсетях фотографий с запрещенной нацистской символикой.

23-летний житель станицы Каневской разместил на своей открытой странице в соцсети фотографии с запрещенной нацистской символикой, в отношении молодого человека был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), пишет 27 июля "Утренний Юг".

Суд признал станичника виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде денежного штрафа.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня житель Буйнакского района Курбан Арабханов приговорен к одному году и шести месяцам колонии строгого режима за публикации в сети запрещенной в России символики.

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Автор: "Кавказский узел"

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