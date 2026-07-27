Житель Краснодара извинился на камеру за съемку последствий атаки БПЛА

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Полицейские задержали 19-летнего жителя Краснодара за съемку последствий атаки беспилотников. Молодого человека заставили признать вину перед камерой.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Кубани Вениамин Кондратьев утром 22 июня сообщил об одном погибшем и десяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА: в Армавире после падения обломков дрона погиб сотрудник предприятия, остальные пострадали при пожаре в складском комплексе в Краснодаре. Позже он заявил, что в больнице умерла одна из пострадавших.

Сотрудники Центра "Э" в Краснодаре выявили в интернете видеозапись, на которой молодой человек показывает горящее после атаки БПЛА помещение в Краснодаре и установленные вдоль него объекты, сообщила сегодня пресс-служба МВД Краснодарского края в Telegram-канале.

В Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

"Полицейские оперативно установили автора публикации, им оказался 19-летний приезжий из Кропоткина, проживающий в краевой столице", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ведомство опубликовало короткое видео с нарушителем запрета на съемку атак. Лицо молодого человека на нем скрыто. "Я снял видео после атаки, искренне расскаиваюсь за свой действия и никому не советую такое снимать", - говорит он перед камерой.

Материалы направили в административную комиссию, которая определит меру наказания. Молодому человеку грозит штраф за нарушение действующего в Краснодарском крае запрета на съемку и публикацию материалов о работе систем ПВО и последствиях ударов дронов 1 .

"Кавказский узел" также писал, что сотрудники Центра "Э" в Краснодаре задержали также 19-летнюю местную жительницу за публикацию видео о последствиях атаки дронов на склад компании Wildberries. Девушку заставили признать вину перед камерой.