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14:04, 27 июля 2026

Родные заявили об ужесточении условий содержания Эльмира Садыгова в азербайджанской колонии

Эльмир Садыгов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/arestovan-dyadya-blogera-turala-sadygly/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Брат осужденного по делу о незаконном обороте оружия Эльмира Садыгова заявил об очередном ужесточении условий его содержания и связал это с критикой властей Азербайджана со стороны его племянника, оппозиционного блогера Турала Садыглы. 

Как писал "Кавказский узел", в мае Верховный суд Азербайджана отклонил кассационную жалобу защиты Эльмира Садыгова, родственника оппозиционного блогера Турала Садыглы. Родственники и адвокат Садыгова заявили о нарушении права на защиту и назвали решение суда политически мотивированным.

Турал Садыглы - администратор страницы Azad söz ("Свободное слово") в Facebook*, резко критикующей политику властей Азербайджана. Прокуратура Азербайджана в мае 2019 года возбудила уголовное дело против находящегося в эмиграции блогера, он объявлен в розыск по линии Интерпола. 17 марта следователи потребовали от шести политэмигрантов, в том числе Турала Садыглы, вернуться в Азербайджан в связи с уголовным преследованием.  Эльмир Садыгов обвинялся по уголовной статье 228.1 (незаконный оборот оружия), которая предусматривает до 3 лет лишения свободы. 

Эльмиру Садыгову повторно ужесточен режим наказания и оставшийся срок заключения он должен провести в тюрьме крытого типа, заявил корреспонденту «Кавказского узла» брат осужденного, правозащитник Аловсат Садыглы.

После решения апелляционного суда, осужденный был переведен из СИЗО в исправительное учреждение N14. «По прибытию в это колонию, Эльмира сразу поместили в карцер, и потом еще несколько раз подвергали дисциплинарным взысканиям за якобы «нарушения внутреннего режима». Все это создало предлог, чтобы суд принял решение о переводе в моего брата в тюрьму крытого типа с более суровыми условиями содержания сроком на 5 месяцев. 20 июня этот срок истек, и Эльмира Садыгова из крытой тюрьмы перевели в колонию №16 и там ситуация с его дисциплинарными наказаниями вновь повторилась: Эльмира Садыгова вновь заключили в карцер. В конце прошлой недели мы узнали, что решением суда от 20 июля моего брата вновь отправят в крытую тюрьму уже до окончания срока его наказания», - рассказал Аловсат Садыглы.

Он назвал судебное разбирательство «пародией на правосудие». «Повторение одинаковых незаконных действий против одного и того же заключённого в двух разных исправительных учреждениях не может быть случайностью и создаёт убежденность исполнения политического заказа. Эльмира продолжают преследовать даже после того, как он был арестован и осужден по сфабрикованному обвинению. Эльмира наказывают в отместку за критику властей моим сыном, блогером Туралом Садыглы, который находится в политэмиграции в Германии», - далее отметил Аловсат Садыглы.

Мужчина также сообщил, что не смог добиться от государственных органов официальных разъяснений причин введения ему и его жене запрета на выезд из Азербайджана.

Отец и мать Турала Садыглы – 74-летний Аловсат Садыглы и 71-летняя Матанат Садыглы утром 15 мая собирались отбыть из Баку для встречи со своими сыновьями проживающим в Европе. Однако в Бакинском международном аэропорту им заявили, что для них действует запрет на выезд из страны, заявил Турал Садыглы на своей странице в Facebook*. Супружеской чете, по его словам, было заявлено, что ограничение введено Министерством внутренних дел.

Аловсат Садыглы 16  мая обращался с официальным запросом в госпогранслужбу, МВД и генеральную прокуратуре, но не дождавшись ответа 15 июля подал жалобы на эти органы в суд. « К сожалению, 24 июля судья Сабаильского районного суда Афет Гулиева отказалась рассматривать мою жалобу. Теперь я подал на это решение апелляционную жалобу», - сказал он.

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил, что жалоба Аловсата Садыглы не была принята в производство.

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