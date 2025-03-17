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19:38, 17 марта 2025

Шесть политэмигрантов заочно обвинены в Баку по уголовным делам

Генпрокуратура Азербайджана. Скриншот фото с сайта президента Азербайджана от 08.02.21, https://president.az/ru/articles/view/50563/images/2

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи потребовали от шести политэмигрантов вернуться в Азербайджан в связи с уголовным преследованием.

Сообщения следственного управления Генпрокуратуры о вызове шестерых граждан, находящихся за рубежом, в связи с открытыми против них уголовными делами, были зачитаны в эфире Общественного телевидения Азербайджана, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

В частности, на следствие в Баку вызваны руководитель YouTubе-канала Azerfredoom Гурбан Мамедов, руководитель YouTubе-канала Azad Soz Турал Садыглы, блогеры Мухаммед Мирзали, Эльшад Мамедов, Габиль Мамедов и предприниматель, бывший руководитель крупной азербайджанской компании Akkord Ильгар Гаджиев.

Им велено явиться в управление ведомства в Баку в конкретные даты в период с середины апреля по середину июля. В отношении них возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса, включая "мошенничество", "публичные призывы, направленные против государства", "попытка насильственного захвата власти", "организация действий, направленных на нарушение общественного порядка", "призывы к массовым беспорядкам", "терроризм" и другим. В случае неявки уголовное производство будет вестись заочно и будут вынесены судебные приговоры.

Дополнительных комментариев в пресс-службе Генпрокуратуры получить не удалось, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Если вызванные лица не явятся на следствие, то они могут быть объявлены в международный розыск по линии Интерпола или в рамках механизма Европейской конвенции по вопросам экстрадиции, указал азербайджанский юрист, руководитель правового центра "Защитник" Самед Рагимли.

"Однако, если эти лица получили в странах проживания статус беженца, то выдача их Азербайджану будет невозможной. Тем боле, что в отношении некоторых из них уже были экстрадиционные запросы, но политэмигрантов власти стран проживания не выдали", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правительство, очевидно, стремится распространить за рубеж волну репрессий

По мнению юриста, публичное распространение сообщений о вызове политэмигрантов на следствие свидетельствует о планах властей добиваться экстрадиции критиков властей в связи с выдвинутыми против них серьезными обвинениями. "Правительство, очевидно, стремится распространить за рубеж волну репрессий, активно начатую в стране в 2023 году", - сказал Рагимли.

Другой эксперт в области права, попросивший не публиковать его имя, предположил, что власти Азербайджана пытаются использовать ситуацию с усилением антимигрантских настроений в Европе для того, чтобы добиться выдачи своих критиков.

"Некоторые политэмигранты в своих выступлениях в соцсетях прибегают к открытой клевете, оскорблениям и банальной уличной матерщине. Азербайджанские чиновники не могут добиться наказания их посредством судебных исков, поскольку в Европе за выражения в тюрьмы не сажают. Поэтому, чтобы добиться их выдачи, против них заводят уголовные дела. Правда, те, кто имеет статус беженца, находятся под защитой. Однако сейчас ситуация в Европе меняется, растут антимигрантские настроения, усиливаются ультраправые [движения], и власти европейских стран всё более вынуждены считаться с этим. […] Поэтому власти Азербайджана, видимо, решили запустить по новому кругу правовые процедуры для того, чтобы добиться выдачи хулителей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Указанные политэмигранты оказались недоступны для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла". Однако Турал Садыглы в эфире своего канала Azad Soz отверг обвинения. Он также заявил, что готов будет приехать в Азербайджан и предстать перед следствием и судом, когда в стране будет обеспечено "справедливое, честное правосудие".

В эфире этого же канала блогер Габиль Мамедов также отверг обвинения. Он заявил, что еще в 2018 году в Азербайджане против него было начато уголовное дело, и в 2020 году направлен запрос в Германию о его выдаче. Однако, по словам Мамедова, судебные инстанции не признали запрос обоснованным и не выдали его.

Напомним, Гурбан Мамедов наряду с группой других политэмигрантов был обвинен по статьям о призывах к массовым беспорядкам и открытых призывах против государства. Он был заочно арестован и объявлен в розыск по линии Интерпола, говорилось в пресс-релизе Генпрокуратуры Азербайджана 8 сентября 2020 года.

В мае 2019 года прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении находящегося в политэмиграции блогера и активиста Турала Садыглы. Он объявлен в розыск по линии Интерпола. Садыглы назвал провокацией уголовное преследование.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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