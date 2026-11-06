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17:13, 6 ноября 2026

Четверо азербайджанцев оштрафованы в Москве за акцию против запрета хиджабов 

Посольство Азербайджана в Москве. Фото: https://yandex.ru/maps/org/posolstvo_azerbaydzhanskoy_respubliki_v_rossiyskoy_federatsii

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей каждого из четверых азербайджанцев, которые в конце октября вышли на акцию против запрета хиджабов в школах у посольства Азербайджана в Москве.

Как писал "Кавказский узел", к 30 октября в Азербайджане прекратились массовые протесты против запрета на ношение хиджабов в школах, однако недовольство проявляется в форме отдельных акций у школьных зданий. По данным активистов и правозащитников, участники протестов и их родственники сталкиваются с задержаниями, вызовами в полицию и другими формами давления.

С 12 октября в школах Азербайджана не допускают к занятиям педагогов и учениц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, активисты насчитали более 200 задержанных. Протесты стали продолжением многолетнего спора о религиозной одежде в школах, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты из-за школьного дресс-кода в Азербайджане".

Четверых азербайджанцев задержали у посольства в Москве на митинге в поддержку ношения хиджабов в школах, пишет "Осторожно, Новости".

24 октября четверо азербайджанцев — Натиг А., а также мужчины по фамилии Самедов, Чобанов и Алиев, вышли к посольству Азербайджана в Леонтьевском переулке с плакатами в поддержку ношения хиджабов в школах Азербайджана. Их митинг продлился около двух часов, после чего мужчин задержали сотрудники полиции. На них составили протоколы по "митинговым" статьям (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ).Акция протеста у посольства. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

В суде мужчины заявляли, что не знали о необходимости согласовывать митинги в России. Суд им не поверил и оштрафовал каждого на 10 тысяч рублей. 

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Автор: "Кавказский узел"

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