Баку объявил нежелательными лицами 14 граждан Ирана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан обвинил 14 граждан Ирана, в том числе депутатов парламента, в разжигании вражды и призывах к насильственной смене власти, объявил их персонами нон грата и запретил въезд в страну.

О запрете сообщило 3 ноября информационное агентство АПА.

По его данным, речь идет о лицах, которые выступали в СМИ и соцсетях с призывами против Баку и разжигали вражду, выступали против суверенитета Азербайджана и его безопасности, сложившихся в стране отношений между государством и религией, системы госуправления, а также призывали к насильственной смене власти.

В списке политический аналитик, преподаватель Тегеранского университета имени Алламе Табатабаи Эхсан Моваххедян; бывший руководитель Центра исследований Кавказа и Анатолии в Тебризском университете Ахмед Фяршбафиян; депутаты Меджлиса Исламского совета Ирана Кямран Газенфари, Абульфазл Зохреванд, Аббас Могтадаи Хорасгани и Алиреза Салими; бывший депутат Алиреза Бейги, главред газеты Keyhan Хосейн Шариатмадари; член Совета по определению целесообразности принимаемых решений Аятолла Мохсен Араки; член Общества авторов и преподавателей Кумской духовной семинарии Аятолла Мохаммад Джавад Фазель Ленкорани; секретарь Высшего совета культурной революции Ирана Абдольхосейн Хосроупанах; начальник отдела по связям с общественностью представительства верховного лидера Ирана в провинции Восточный Азербайджан Ходжат-оль-ислам Голямреза Каваши; политической эксперт Дариуш Сафарнежад; актер Ахмадреза Мусави.

Ранее, как писал "Кавказский узел", официальные лица Ирана призвали азербайджанских девушек и женщин, сталкивающихся в своей стране с ограничениями на ношение хиджаба, продолжить обучение в Иране. В Баку расценили это заявление как вмешательство во внутренние дела страны.

В Азербайджане также негативно отреагировали и на критику из союзнической Турции по вопросу об ограничении на ношение хиджаба в школах. Были возбуждены уголовные дела против семи граждан Турции. Об этом сообщил член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. По его словам, уголовные дела были возбуждены в отношении блогеров, религиозных и общественных активистов, обвиняемых в публичных призывах к насильственному захвату власти, возбуждении религиозной вражды, изготовлении и распространении религиозно-экстремистских материалов. 31 гражданин Турции был объявлен персоной нон-грата в Азербайджане, в том числе двое депутатов турецкого парламента. Сделано это было после критики властей Азербайджана из-за ограничения хиджабов.

С 12 октября руководители школ в Азербайджане не допускают к занятиям педагогов и школьниц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, активисты насчитали более 200 задержанных. Протесты из-за недопуска детей и учительниц к занятиям стали продолжением многолетнего спора о религиозной одежде в школах, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты из-за школьного дресс-кода в Азербайджане".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.