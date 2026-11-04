Водители мусоровозов в Новороссийске пожаловались на невыплаты зарплат

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Около 150 человек, которые вывозят мусор из Новороссийска и Геленджика, до сих пор не получили зарплату за июль. Водители записали видеообращение к президенту России с просьбой взять ситуацию на личный контроль.

Как писал "Кавказский узел", властям Кубани, которые объявили переполненные мусорные полигоны площадками временного хранения отходов, следовало, не дожидаясь кризиса, организовать раздельный сбор и переработку ТКО и построить новые полигоны, указали экологи.

Жители Новороссийска неоднократно жаловались на загрязнение воздуха после возгораний на мусорном полигоне, расположенном на горе Щелба. Только в 2025 году полигон горел минимум трижды, в двух случаях тушение заняло более месяца. В июне 2024 года свалка мусора в Новороссийске горела несколько суток, в августе товго же года жители вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на полигоне. В ноябре 2024 года стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован, хотя его нужно рекультивировать.

Водители мусоровозов написали заявления в прокуратуру, трудовую инспекцию и Следственный комитет на бывших работодателей компаний "СЭЛТ-групп" и "Эковоз". По словам работников, долг перед каждым из них по зарплате составляет 80-100 тысяч рублей, плюс разного рода компенсации.

Видеообращение водителей опубликовал Telegram-канал "Новороссийск НЕ Новости", насчитывающий более 18 тысяч подписчиков. К полуночи 4 ноября видеообращение просмотрели более 560 пользователей.

"Мы, бывшие работникии "Эковоз" и "СЭЛТ-групп", работавшие на вывозе мусора Новороссийска и Геленджика Краснодарского края. Нас человек 150, которым не выплатили расчетную заработную плату за июль 2026 года", - говорят собравшиеся на видео.

По словам водителей, все это время они обращались в прокуратуру, трудовую инспекцию и Следственный комитет; на руках у них есть все заявления и документы.

"На сегодняшний день бывшие работодатели задолжали нам около 15 млн рублей. У большинства из нас семьи, дети, кредиты, долговые обязательства. Мы хотим одного - получить свои честно заработанные деньги", - пожаловались водители мусоровозов.

Помимо видеообращения к Путину, водители планируют направить письменные заявления полпредам в Приволжском и Центральном округах, по местам регистрации бывших работодателей. Они надеются, что их признают потерпевшими по уголовному делу против недобросовестных предпринимателей, сообщает издание "Новороссийский рабочий".

"Я честно работал, год вообще без отпуска. Мне за июль не заплатили. Долг составил более 100 000 рублей. Да, за просрочку выплат там пеня капает, что-то в пределах 0,01% от суммы, но мне от этого не легче. Я отец четырех детей: две дочки школьницы, одна в садик ходит, а сыну только год исполнился. Так вот, чтобы собрать старших в школу мне пришлось взять кредит, а проценты там совсем не такие смешные, как пеня за просрочку выплаты зарплаты", - рассказал один из водителей.

Сейчас водители трудоустроены в одной из фирм Анапского района, но им обещают, что в ближайшее время оформят на работу в ЮРО.

"Дважды писали заявления с открытой датой. Пока ничего. Обещают всех взять, посмотрим, как будет. Нам все дрязги руководства не интересны. Дайте нам спокойно работать и платите стабильно, без задержек", - заявили работники.

Между тем, 11 ноября в Арбитражном суде Ростовской области состоится заседание по иску "СЭЛТ-Групп" к "Южному региональному оператору" о взыскании задолженности на сумму более 15 млн рублей. А 10 декабря, в том же суде, пройдет заседание по иску "Эковоз" о взыскании задолженности по договору на оказание услуг по транспортированию отходов в размере более 49 млн рублей.

"Кавказский узел" также писал, что власти Кубани приняли решение ввести режим повышенной готовности в десяти муниципалитетах из-за исчерпания вместимости мусорных полигонов. Местные жители, комментируя это решение в сети, раскритиковали власти за провал мусорной реформы, а также пожаловались на скопления отходов и антисанитарию из-за свалок.