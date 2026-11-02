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14:36, 2 ноября 2026

ФСБ рапортовала о предотвращении терактов на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Волгоградской области и других регионах изъяты FPV-очки для управления беспилотниками со спрятанной внутри взрывчаткой, предназначавшиеся российским военнослужащим под видом гуманитарной помощи, отчиталась ФСБ.

По версии ФСБ, украинские спецслужбы пытались передать российским военнослужащим заминированные FPV-очки для управления дронами. Устройства должны были попасть в зону военной операции на Украине через волонтеров под видом гуманитарной помощи.

"Предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины с применением самодельных взрывных устройств, внедренных в FPV-очки для управления дронами, которые под видом гуманитарной помощи должны были поступить в зону проведения СВО российским военнослужащим", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение центра общественных связей ФСБ.

В Волгоградской области военнослужащий получил от волонтера двое таких очков и обратился в ФСБ для их проверки. По данным ведомства, взрывотехники с помощью рентгена обнаружили, что вместо вентиляторов охлаждения в устройства установлена взрывчатка. При последующих проверках в других регионах была изъята партия аналогичных устройств, отправленных через "Почту России".

Отправители с анонимных аккаунтов связывались с представителями российских гуманитарных организаций и благотворительных фондов. Они не раскрывали личные данные, номера телефонов и места работы, но требовали от волонтеров видеозаписи со словами благодарности от российских военных, утверждает ФСБ.

Волонтеры должны были передать очки операторам беспилотников, участвующим в боевых действиях. "Детонация взрывных устройств должна была произойти при включении FPV-очков и привела бы к гибели военнослужащих", – сказано в сообщении.

Следственный отдел управления ФСБ по Волгоградской области возбудил уголовное дело о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки.

"Кавказский узел" также писал, что силовики регулярно отчитываются о предотвращении нападений на военных и военные объекты на юге России. Так, 21 октября стало известно о задержании жителя Краснодарского края, которого ФСБ заподозрила в подготовке взрыва на объекте Минобороны по заданию украинской стороны.

9 июля ФСБ отчиталась об аресте двух человек, задержанных в Краснодарском крае и Москве по подозрению в подготовке покушений на российских военных. По версии ведомства, одного из офицеров планировалось атаковать дроном со взрывчаткой у подъезда его дома.

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Автор: "Кавказский узел"

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