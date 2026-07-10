Подозреваемые в подготовке терактов против военных задержаны на Кубани и в Москве

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ФСБ отчиталось об аресте двух человек, подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного офицера Минобороны. Один из подозреваемых был задержан в Краснодарском крае, другая, уроженка Ростовской области, - в Москве.

Российские силовики 9 июля сообщили об аресте двоих граждан России, подозреваемых в подготовке терактов. По утверждению ФСБ, они пресекли “беспрецедентную серию” атак на российских военных: покушение планировалось с применением беспилотников при “непосредственном участии западных кураторов”.

Один из подозреваемых, 48-летний мужчина, был задержан в Краснодарском крае. Ранее он жил на Украине и там, как утверждают в ФСБ, был завербован под угрозой уголовного преследования его супруги. Через Молдову и Армению мужчина по заданию украинских спецслужб приехал в Минеральные Воды, а затем снял квартиру в Москве, чтобы вести оттуда видеосъемку квартиры офицера Минобороны. Предполагалось, что военный будет атакован дроном со взрывчаткой при входе в свой подъезд.

“Изъято самодельное взрывное устройство массой взрывчатого вещества 600 грамм и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку убийства военного, а также видеокамеры и средства камуфляжа”, - говорится в сообщении на сайте ФСБ.

На допросе задержанный мужчина рассказал, что ему поручили “поехать в Краснодар и забрать взрывчатое устройство для дрона”, а затем “вернуться на Украину и пройти дополнительную подготовку”, следует из видеозаписи, опубликованной ТАСС.

По данным Baza, мужчина в прошлом был судим в России за кражу и разбой - его в 2002 году приговорили к сроку в колонии, а после освобождения он уехал на Украину и жил в Днепре с семьей. В Москве он приготовил для маскировки накладные усы, бороду и очки. Цели, определенные для атак, находились в Москве и Подмосковье, а дрон, который предполагалось использовать, не поддается подавлению, утверждает проект.

Также по подозрению в покушении на военных в Москве была задержана 25-летняя девушка, уроженка Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Согласно оперативному видео ФСБ, ее задержали во время прогулки с собакой.

На допросе задержанная заявила, что в 2024 году общалась со своим знакомым Ярославом Хмельницким. Тот сообщил, что якобы помогал украинским спецслужбам, после чего она также “изъявила желание помогать”. Затем по WhatsApp с ней связался некий координатор, который сначала поручил ей выяснить IP-адреса сетей Wi-Fi нескольких заведений в центре Петербурга, а позже, осенью 2025 года, - следить за автомобилем военного.

В марте 2026 года девушка сняла квартиру в Москве и установила там камеры наблюдения. По версии ФСБ, таким образом из этой квартиры велась слежка за квартирой и машиной российского офицера, причем сигнал с камеры транслировался на Украину. Из квартиры изъяты камеры, маскировочный реквизит и смартфоны с перепиской. На допросе задержанная сказала, что не знает, за кем именно она следила, но предполагала, что целью этих действий является “его ликвидация”.

Задержанная уроженка Ростовской области - Валерия Нарыжная, она находится в СИЗО уже около месяца, выяснила “Медиазона”*. Ее данные добавили в реестр террористов Росфинмониторинга 7 июля, следует из сообщения Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне.

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