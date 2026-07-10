×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:50, 10 июля 2026

Подозреваемые в подготовке терактов против военных задержаны на Кубани и в Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ФСБ отчиталось об аресте двух человек, подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного офицера Минобороны. Один из подозреваемых был задержан в Краснодарском крае, другая, уроженка Ростовской области, - в Москве. 

Российские силовики 9 июля сообщили об аресте двоих граждан России, подозреваемых в подготовке терактов. По утверждению ФСБ, они пресекли “беспрецедентную серию” атак на российских военных: покушение планировалось с применением беспилотников при “непосредственном участии западных кураторов”.

Один из подозреваемых, 48-летний мужчина, был задержан в Краснодарском крае. Ранее он жил на Украине и там, как утверждают в ФСБ, был завербован под угрозой уголовного преследования его супруги. Через Молдову и Армению мужчина по заданию украинских спецслужб приехал в Минеральные Воды, а затем снял квартиру в Москве, чтобы вести оттуда видеосъемку квартиры офицера Минобороны. Предполагалось, что военный будет атакован дроном со взрывчаткой при входе в свой подъезд. 

“Изъято самодельное взрывное устройство массой взрывчатого вещества 600 грамм и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку убийства военного, а также видеокамеры и средства камуфляжа”, - говорится в сообщении на сайте ФСБ. 

На допросе задержанный мужчина рассказал, что ему поручили “поехать в Краснодар и забрать взрывчатое устройство для дрона”, а затем “вернуться на Украину и пройти дополнительную подготовку”, следует из видеозаписи, опубликованной ТАСС. 

По данным Baza, мужчина в прошлом был судим в России за кражу и разбой - его в 2002 году приговорили к сроку в колонии, а после освобождения он уехал на Украину и жил в Днепре с семьей. В Москве он приготовил для маскировки накладные усы, бороду и очки. Цели, определенные для атак, находились в Москве и Подмосковье, а дрон, который предполагалось использовать, не поддается подавлению, утверждает проект. 

Также по подозрению в покушении на военных в Москве была задержана 25-летняя девушка, уроженка Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Согласно оперативному видео ФСБ, ее задержали во время прогулки с собакой. 

На допросе задержанная заявила, что в 2024 году общалась со своим знакомым Ярославом Хмельницким. Тот сообщил, что якобы помогал украинским спецслужбам, после чего она также “изъявила желание помогать”. Затем по WhatsApp с ней связался некий координатор, который сначала поручил ей выяснить IP-адреса сетей Wi-Fi нескольких заведений в центре Петербурга, а позже, осенью 2025 года, -  следить за автомобилем военного. 

В марте 2026 года девушка сняла квартиру в Москве и установила там камеры наблюдения. По версии ФСБ, таким образом из этой квартиры велась слежка за квартирой и машиной российского офицера, причем сигнал с камеры транслировался на Украину. Из квартиры изъяты камеры, маскировочный реквизит и смартфоны с перепиской. На допросе задержанная сказала, что не знает, за кем именно она следила, но предполагала, что целью этих действий является “его ликвидация”.

Задержанная уроженка Ростовской области - Валерия Нарыжная, она находится в СИЗО уже около месяца, выяснила “Медиазона”*. Ее данные добавили в реестр террористов Росфинмониторинга 7 июля, следует из сообщения Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
22:33, 9 июля 2026
Семён Слепаков* объявлен в розыск
19:30, 9 июля 2026
Названы имена двух потенциальных соперников Кадырова на выборах главы Чечни
18:16, 9 июля 2026
Обвинение отозвало ходатайство о продлении ареста Алине Джикаевой
17:45, 9 июля 2026
36 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды
10:05, 9 июля 2026
Танкеры в Таганрогском заливе подверглись атаке БПЛА вторую ночь подряд
05:10, 9 июля 2026
Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине
Все события дня
Новости
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Цветы у памятника жертвам фашизма в Краснодаре. Скриншот фото из Telegram-канала "Протокол. Краснодар" от 16.02.24, https://t.me/protokol_band/3894
04:03, 20 февраля 2024
Политологи назвали смысл акций памяти Навального* для юга России и стран Кавказа
Землетрясение в Турции. Скриншот видео https://www.fontanka.ru/2023/02/07/72037742/
13:00, 7 февраля 2023
Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции
Михаил Горбачев. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
03:24, 31 августа 2022
Михаил Горбачев оставил противоречивый след в истории Кавказа
Скриншот страниц "Кавказского узла" в соцсетях
10:14, 16 марта 2022
Блокировка не остановила работу "Кавказского узла"
Персоналии
Афган Садыгов. Фото: Севиндж Садыгова
15:12, 9 июля 2026
Афган Садыгов
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
11:27, 9 июля 2026
Камболов Марат Аркадьевич
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
10:45, 9 июля 2026
Рубен Варданян
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
17:31, 7 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Шушинская конференция с антипутинской, а не антироссийской целью
Фото
13:01, 6 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорожный конфликт. Как «особый порядок» может помешать объективному рассмотрению дела
Фото
14:50, 3 июля 2026
Ветер с Апшерона
Тест на загнивание: как поступят местный и европейский турист в проливной дождь?
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
10 июля 2026, 01:52
Активистка Наргиз Мухтарова приговорена к условному сроку

Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр сюжета "Первого канала".
09 июля 2026, 21:41
Дополнительные средства выделены Чечне и Дагестану на ликвидацию последствий наводнения

Курбан Далгатов. Фото: Черновик https://chernovik.net/news/god-nazad-v-sovetskom-rovd-makhachkaly-byl-ubit-kurban-dalgatov-sledstvie-prodolzhaetsya
09 июля 2026, 15:58
Подсудимые по делу Далгатова отказались от онлайн-трансляции заседаний

Утечка с затонувшего танкера близ Анапы. Скриншот видео https://t.me/greensatru/218
09 июля 2026, 11:58
Спутниковый мониторинг зафиксировал утечку с затонувшего танкера близ Анапы

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше