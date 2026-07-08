Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

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Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины 5-6 июля 2026 года затронули объекты азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR в Николаевской области. Азербайджан рассматривает повторяющиеся удары как преднамеренные и требует от Москвы расследования, объяснений и соблюдения международных обязательств.

Утром 6 июля Минобороны РФ рапортовало о «массированном ударе по объектам энергетики и военно‑промышленного комплекса, а также по военным аэродромам Украины» . В результате этих атак пострадала и инфраструктура SOCAR - крупнейшего иностранного оператора топливного рынка Украины .

Вызов российского посла

6 июля 2026 года российский посол был вызван в МИД Азербайджана в связи с ударом по АЗС SOCAR в Николаевской области, азербайджанские дипломаты передали ему ноту протеста . В ведомстве подчеркнули, что атака не является единичной - объекты SOCAR неоднократно подвергались ударам, что приводило к разрушениям и ранениям сотрудников .

Баку также напомнил о повреждениях зданий посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове в 2025 году. Тогда азербайджанская сторона вручала ноту протеста после падения ракеты на территорию посольства. Москва отрицала причастность, заявляя о «некорректной работе украинской ПВО» и падении ракеты Patriot .

В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что 6 июля чрезвычайному и полномочному послу РФ в Азербайджанской Республике Михаилу Евдокимову был выражен решительный протест по поводу удара беспилотника, нанесенного вечером 5 июля по автозаправочной станции SOCAR в Николаевской области Украины.

На встрече было отмечено, что атака беспилотника не является единичным случаем. "Принадлежащие SOCAR объекты в Украине ранее подвергались разрушительным последствиям военных действий, что привело к значительному материальному ущербу и ранениям сотрудников компании", - отметил МИД Азербайджана.

Продолжение подобных инцидентов, несмотря на неоднократные предупреждения, свидетельствует о том, что нападения совершаются преднамеренно, считают в ведомстве. Также было обращено внимание на несколько авиаударов, повредивших помещения посольства в Киеве и почетного консульства в Харькове, и подчеркнута важность строгого соблюдения обязательств по защите дипломатических и консульских помещений в соответствии с Венскими конвенциями.

"Российской стороне было предложено провести всестороннее расследование всех вышеупомянутых инцидентов, предоставить надлежащие объяснения относительно нападений и обеспечить полное соблюдение своих международных обязательств в отношении защиты гражданских объектов и дипломатических миссий", -- заявил МИД Азербайджана .

Удары по диппредставительствам Азербайджана и инфраструктуре SOCAR

В ноябре 2025 года МИД Азербайджана вручал ноту протеста после падения ракеты на территорию посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове. Была разрушена часть стены, повреждены конструкции, служебный транспорт и консульский отдел. Координаты дипобъектов были переданы Москве еще в апреле 2022 года .

МИД России в ответ заявил, что, по всей вероятности, причиной стала некорректная работа украинской системы ПВО, предположительно падение ракеты комплекса Patriot . «При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств», - заявляли в ведомстве .

В августе 2025 года была атакована и газораспределительная станция неподалеку от села Орловка -- объект Трансбалканского газопровода на границе с Румынией, обеспечивавший реверсные поставки газа . Повреждение оборудования привело к остановке части транзитных мощностей .

В том же месяце Украина и Азербайджан обвинили Россию в авиаударе по нефтехранилищу SOCAR в Одесской области . Тогда объект был полностью разрушен -- возник крупный пожар, был поврежден трубопровод, четверо сотрудников получили ранения.

В июле 2025 года в результате взрывов в селе Березина Житомирской области серьезный ущерб был нанесен двум АЗС Socar, расположенным по обеим сторонам дороги Киев-Житомир .

SOCAR на Украине

SOCAR Energy Ukraine – сеть Государственной нефтяной компании Азербайджана, которая охватывает 11 областей Украины. Согласно данным официального сайта компании, в стране работало около 60 АЗС SOCAR . Кроме того, компании принадлежат как минимум четыре нефтехранилища. В активе SOCAR также есть судно-бункеровщик, используемое для дозаправки кораблей. Ранее сообщалось о запуске в Киеве и Одесской области двух аналогичных комплексов для обслуживания маломерных и средних судов .

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