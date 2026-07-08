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02:48, 8 июля 2026

Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины 5-6 июля 2026 года затронули объекты азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR в Николаевской области. Азербайджан рассматривает повторяющиеся удары как преднамеренные и требует от Москвы расследования, объяснений и соблюдения международных обязательств.

Утром 6 июля Минобороны РФ рапортовало о «массированном ударе по объектам энергетики и военно‑промышленного комплекса, а также по военным аэродромам Украины» 1. В результате этих атак пострадала и инфраструктура SOCAR - крупнейшего иностранного оператора топливного рынка Украины 2.

Вызов российского посла

6 июля 2026 года российский посол был вызван в МИД Азербайджана в связи с ударом по АЗС SOCAR в Николаевской области, азербайджанские дипломаты передали ему ноту протеста 3. В ведомстве подчеркнули, что атака не является единичной - объекты SOCAR неоднократно подвергались ударам, что приводило к разрушениям и ранениям сотрудников 4.

Баку также напомнил о повреждениях зданий посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове в 2025 году. Тогда азербайджанская сторона вручала ноту протеста после падения ракеты на территорию посольства. Москва отрицала причастность, заявляя о «некорректной работе украинской ПВО» и падении ракеты Patriot 5.

В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что 6 июля чрезвычайному и полномочному послу РФ в Азербайджанской Республике Михаилу Евдокимову был выражен решительный протест по поводу удара беспилотника, нанесенного вечером 5 июля по автозаправочной станции SOCAR в Николаевской области Украины 6.

На встрече было отмечено, что  атака беспилотника не является единичным случаем. "Принадлежащие SOCAR объекты в Украине ранее подвергались  разрушительным последствиям военных действий, что привело к значительному материальному ущербу и ранениям сотрудников компании", - отметил МИД Азербайджана.

Продолжение подобных инцидентов, несмотря на неоднократные предупреждения, свидетельствует о том, что нападения совершаются преднамеренно, считают в ведомстве. Также было обращено внимание на несколько авиаударов, повредивших помещения посольства в Киеве и почетного консульства в Харькове, и подчеркнута важность строгого соблюдения обязательств по защите дипломатических и консульских помещений в соответствии с Венскими конвенциями.

"Российской стороне было предложено провести всестороннее расследование всех вышеупомянутых инцидентов, предоставить надлежащие объяснения относительно нападений и обеспечить полное соблюдение своих международных обязательств в отношении защиты гражданских объектов и дипломатических миссий", -- заявил МИД Азербайджана 7.

Удары по диппредставительствам Азербайджана и инфраструктуре SOCAR

В ноябре 2025 года МИД Азербайджана вручал ноту протеста после падения ракеты на территорию посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове. Была разрушена часть стены, повреждены конструкции, служебный транспорт и консульский отдел. Координаты дипобъектов были переданы Москве еще в апреле 2022 года 8.

МИД России в ответ заявил, что, по всей вероятности, причиной стала некорректная работа украинской системы ПВО, предположительно падение ракеты комплекса Patriot 9. «При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств», - заявляли в ведомстве 10.

В августе 2025  года была атакована и газораспределительная станция неподалеку от села Орловка -- объект Трансбалканского газопровода на границе с Румынией, обеспечивавший реверсные поставки газа 11. Повреждение оборудования привело к остановке части транзитных мощностей 12.

В том же месяце Украина и Азербайджан обвинили Россию в авиаударе по нефтехранилищу SOCAR в Одесской области 13. Тогда объект был полностью разрушен -- возник крупный пожар, был поврежден трубопровод, четверо сотрудников получили ранения 14.

В июле 2025 года в результате взрывов в селе Березина Житомирской области серьезный ущерб был нанесен двум АЗС Socar,  расположенным по обеим сторонам дороги Киев-Житомир 15.

О развитии отношений России и Азербайджана на протяжении 2024-2026 годов рассказывается в справках «Кавказского узла»  "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" "Кризис в отношениях Азербайджана и России" и “Баку и Москва: напряжение нарастает”.

SOCAR на Украине

SOCAR Energy Ukraine – сеть Государственной нефтяной компании Азербайджана, которая охватывает 11 областей Украины. Согласно данным официального сайта компании, в стране работало около 60 АЗС SOCAR 16. Кроме того, компании принадлежат как минимум четыре нефтехранилища. В активе SOCAR также есть судно-бункеровщик, используемое для дозаправки кораблей. Ранее сообщалось о запуске в Киеве и Одесской области двух аналогичных комплексов для обслуживания маломерных и средних судов 17.

Примечания

  1. https://t.me/mod_russia/65337
  2. ВС РФ нанесли удары по АЗС SOCAR в Николаеве – Баку выразил протест Москве // Нефть Капитал, 06.07.2026.
  3. Азербайджан вручил ноту России // Азертадж, 06.07.2026.
  4. МИД: Повторные нападения на объекты SOCAR в Украине, по всей видимости, носили преднамеренный характер // Report.az, 06.07.2026
  5. Там же.
  6. https://www.mfa.gov.az/en/news/no30126 06.07. 2026 
  7. Там же
  8. Republic of Azerbaijan Ministry of Foreign Affairs//www.mfa.gov.az/en/news/no43125
  9. О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю.Галузина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Москве Р.С.Мустафаевым // Официальный сайт МИД РФ, 21.11.2025.
  10. МИД заявил о сожалении из-за повреждения посольства Азербайджана в Киеве // РБК, 21.11.2025.
  11. На Украине подтвердили повреждение газовой станции в Одесской области // Lenta.ru, 06.08.2025.
  12. SOCAR подсчитывает ущерб после удара БПЛА по АЗС в Украине // Vesti.az, 06.07.2026.
  13. В Одесской области от удара БПЛА пострадал объект ТЭК. Вероятно, нефтебаза SOCAR // Нефтегаз. ру, 18.08.2025.
  14. https://www.youtube.com/watch?v=EwGcdk-cR0U
  15. Взрывы в селе Березина нанесли серьезный ущерб АЗС SOCAR Energy Ukraine //1news.az, 06.07.2025.
  16. SOCAR довела количество своих АЗС в Украине до 60 // Trend.az, 30.01.2017.
  17. ВС РФ нанесли удары по АЗС SOCAR в Николаеве – Баку выразил протест Москве // Нефть Капитал, 06.07.2026.
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