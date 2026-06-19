Восемь россиян приговорены судом в Баку к срокам по делам о наркотиках

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Четверо россиян, задержанных на волне ухудшения отношений России и Азербайджана, приговорены к четырем годам лишения свободы по делам о незаконном изготовлении и сбыте наркотиков. Еще четверо получили по три года заключения.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая Игорь Заболотский и Ильнур Валитов были приговорены к 3 годам заключения по делу о легализации средств, полученных путём киберпреступности. В апреле бакинский суд осудил на четыре года гражданина России Александра Вайсеро, признав его виновным в легализации денег.

1 июля 2025 года суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных россиян, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Согласно обвинительному акту, задержанные в результате операции, связанной с транзитом наркотиков из Ирана, планировали продавать приобретенные вещества в Баку. В число восьми арестованных входили 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый из Петербурга и 26-летний Илья Безуглый из Калининграда (однофамильцы, не родственники), 41-летний Антон Драчев, 23-летний Сергей Софронов, 40-летний Игорь Заболотских, 22-летний студент из Петербурга Дмитрий Федоров, 25-летний психолог Алексей Васильченко и 38-летний разработчик Валерий Дулов. Еще одним арестованным в Азербайджане россиянином был 35-летний Александр Вайсеро из Екатеринбурга.

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении членов преступной группы, обвиняемых в кибермошенничестве и других преступлениях. На заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Фирдовси Алиева был оглашён приговор, сообщает сегодня издание Oxy.az.

Согласно обвинению, Сафронов (азербайджанское издание приводит его фамилию в таком варианте - прим. "Кавказского узла") вместе с другими участниками группы организовал преступное объединение, занимавшееся незаконным оборотом наркотиков. В рамках дела установлено, что они приобрели крупные партии героина, метадона и психотропного вещества метамфетамина с целью последующего сбыта в Баку.

Они обвинялись в незаконном изготовлении, производстве, приобретении или сбыте наркотических средств, психотропных веществ совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой, а также в крупном размере.

В итоге суд приговорил Сергея Сафронова, Антона Драчёва, Дмитрия Безуглого и Валерия Дулова к четырем годам лишения свободы каждого. Дмитрий Фёдоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый получили по 3 года лишения свободы.

Суды над представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и гражданами России в Баку являются синхронными, однако решение проблемы, связанной с крушением самолета AZAL, подготовило почву для поиска механизмов освобождения граждан двух стран, считают аналитики в Азербайджане.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвинял власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Напомним, официальные Баку и Москва 15 апреля рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной трагедии названо "непреднамеренное действие системы ПВО".