×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:08, 19 июня 2026

Восемь россиян приговорены судом в Баку к срокам по делам о наркотиках

Осужденные россияне в зале суда. Фото: azertag.az

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четверо россиян, задержанных на волне ухудшения отношений России и Азербайджана, приговорены к четырем годам лишения свободы  по делам о незаконном изготовлении и сбыте наркотиков. Еще четверо получили по три года заключения.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая Игорь Заболотский и Ильнур Валитов были приговорены к 3 годам заключения по делу о легализации средств, полученных путём киберпреступности. В апреле бакинский суд осудил на четыре года гражданина России Александра Вайсеро, признав его виновным в легализации денег.

1 июля 2025 года суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных россиян, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Согласно обвинительному акту, задержанные в результате операции, связанной с транзитом наркотиков из Ирана, планировали продавать приобретенные вещества в Баку. В число восьми арестованных входили 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый из Петербурга и 26-летний Илья Безуглый из Калининграда (однофамильцы, не родственники), 41-летний Антон Драчев, 23-летний Сергей Софронов, 40-летний Игорь Заболотских, 22-летний студент из Петербурга Дмитрий Федоров, 25-летний психолог Алексей Васильченко и 38-летний разработчик Валерий Дулов. Еще одним арестованным в Азербайджане россиянином был 35-летний Александр Вайсеро из Екатеринбурга. 

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении членов преступной группы, обвиняемых в кибермошенничестве и других преступлениях. На заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Фирдовси Алиева был оглашён приговор, сообщает сегодня издание Oxy.az.

Согласно обвинению, Сафронов (азербайджанское издание приводит его фамилию в таком варианте - прим. "Кавказского узла") вместе с другими участниками группы организовал преступное объединение, занимавшееся незаконным оборотом наркотиков. В рамках дела установлено, что они приобрели крупные партии героина, метадона и психотропного вещества метамфетамина с целью последующего сбыта в Баку.

Они обвинялись в незаконном изготовлении, производстве, приобретении или сбыте наркотических средств, психотропных веществ  совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой, а также в крупном размере.

В итоге суд приговорил Сергея Сафронова, Антона Драчёва, Дмитрия Безуглого и Валерия Дулова к четырем годам лишения свободы каждого. Дмитрий Фёдоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый получили по 3 года лишения свободы.

Суды над представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и гражданами России в Баку являются синхронными, однако решение проблемы, связанной с крушением самолета AZAL, подготовило почву для поиска механизмов освобождения граждан двух стран, считают аналитики в Азербайджане.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвинял власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Напомним, официальные Баку и Москва 15 апреля рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной трагедии названо "непреднамеренное действие системы ПВО".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Атака беспилотников на грузовые суда Natra и Zirkon. Фото: https://musavat.ru
17:50, 9 июня 2026
Найдены тела двух погибших в Азовском море граждан Азербайджана
Пострадавший собирает вещи в палате. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:50, 8 июня 2026
Выписаны пострадавшие при атаке на грузовые суда в Азовском море
Агитплакат правящей партии "Гражданский договор". Фото "Кавказского узла".
22:27, 7 июня 2026
Политологи назвали выборы в Армении голосованием за курс страны
05:59, 7 июня 2026
Уточнено число погибших в Азовском море граждан Азербайджана
00:59, 7 июня 2026
Врачи сообщили о состоянии пострадавших в Азовском море граждан Азербайджана
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:00, 19 июня 2026
Карапетян Самвел
Баграт Галстанян. Фото www.aysor.am https://www.aysor.am/ru/news/2023/03/07/Баграт-Галстанян/2067088
10:53, 19 июня 2026
Архиепископ Баграт Галстанян
Айшат Кадырова. Фото https://grozny.tv/news/society/63632
11:00, 18 июня 2026
Айшат Кадырова
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
20:22, 15 июня 2026
Ветер с Апшерона
2
Азербайджан защитит Армению? Почему нет?
Фото
08:54, 10 июня 2026
Ветер с Апшерона
И у армян есть чему поучиться
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
На избирательном участке в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 июня 2026, 14:24
Оппозиция оспорила итоги выборов в Конституционном суде Армении

Танцы с грузинскими флагами во Владикавказе. 19 июня 2026 г. Скриншот видео https://t.me/sapakavkaz/7424
19 июня 2026, 13:24
Танцы с грузинскими флагами во Владикавказе обернулись извинениями и арестами

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
18 июня 2026, 21:51
Протестующие у парламента Грузии потребовали освободить политзаключенных

Скрепецкий и убийца. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
18 июня 2026, 20:06
Источники назвали чеченцем задержанного по делу об убийстве Скрепецкого

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше