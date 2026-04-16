Урегулирование конфликта с авиакатастрофой создало условия для решения проблемы арестованных в Баку россиян

Суды над представителям и азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и гражданами России в Баку являются синхронными, однако решение проблемы, связанной с крушением самолета AZAL, подготовило почву для поиска механизмов освобождения граждан двух стран, считают аналитики в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", Официальные Баку и Москва рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной трагедии названо "непреднамеренное действие системы ПВО".

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия. Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

В судебных процессах над представителям и азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и гражданами России в Баку есть синхронность, считает редактор Аналитической службы Turan Шахин Гаджиев. «Аресты с обеих сторон произошли на пике обострения двусторонних отношений в связи с “самолетным кризисом”, - отметил он в беседе с корреспондентом “Кавказского узла”.

Вместе с тем, на его взгляд, Баку и Москва предпочли бы решать проблемы, нежели их усугублять. “По неофициальным данным, арестованные в Азербайджане россияне - релоканты, которые покинули страну. Однако для России - это дело престижа, и Москва заинтересована в поисках решения данного вопроса для освобождения своих граждан”, - сказал Гаджиев.

Он обратил внимание на то, что МИД России и Азербайджана выступили с совместным заявлением об урегулировании проблемы с крушением самолёта авиакомпании AZAL путем выплаты компенсаций. «Эти политические договоренности формируют основу для освобождения азербайджанцев в РФ и россиян в Азербайджане. Что касается механизмов освобождения, то при наличии политической воли, они всегда могут быть найдены», - заключил Шахин Гаджиев.

Политический обозреватель Тофиг Тюркель считает, что арест россиян в Азербайджане стал “симметричным ответом” Баку на действия против азербайджанцев в Екатеринбурге.

“В азербайджанском обществе вызвало возмущение жестокость российских силовиков и смерть двух азербайджанцев. В Баку были демонстративно проведены ответные меры с показом арестованных россиян по телевидению”, - сказал Тюркель корреспонденту “Кавказского узла”.

На его взгляд, сейчас на фоне нормализации политических отношений создаются предпосылки для взаимного решения проблемы с арестованными.

Тюркель также обратил внимание на то, что в масс-медиа Азербайджана дела арестованных в Екатеринбурге азербайджанцев и россиян в Баку освещаются чисто новостном формате. Это, на его взгляд, отражает перемены в политике правительства Азербайджана в отношениях с Россией. «Совместное заявление МИД Азербайджана и РФ от 15 апреля в определенном смысле свидетельствует о перезагрузке двусторонних отношений», - резюмировал обозреватель.

Напомним, что 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом компании AZAL (Azerbaijan Airlines) "произошел в воздушном пространстве России". 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, а 6 января 2025 года подверг критике власти России за отказ признать вину и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

28 июня 2025 года МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 10 октября 2025 года стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены, решение об этом было согласовано до встречи Путина и Алиева в Душанбе.

