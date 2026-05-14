Два задержанных в Азербайджане россиянина приговорены к лишению свободы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Игорь Заболотский и Ильнур Валитов были приговорены к 3 заключения по делу о легализации средств, полученных путём киберпреступности.

Как писал "Кавказский узел", в апреле бакинский суд осудил на четыре года гражданина России Александра Вайсеро, признав его виновным в легализации денег.

1 июля 2025 года суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных россиян, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Согласно обвинительному акту, задержанные в результате операции, связанной с транзитом наркотиков из Ирана, планировали продавать приобретенные вещества в Баку. В число восьми арестованных входили 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый из Петербурга и 26-летний Илья Безуглый из Калининграда (однофамильцы, не родственники), 41-летний Антон Драчев, 23-летний Сергей Софронов, 40-летний Игорь Заболотских, 22-летний студент из Петербурга Дмитрий Федоров, 25-летний психолог Алексей Васильченко и 38-летний разработчик Валерий Дулов. Еще одним арестованным в Азербайджане россиянином был 35-летний Александр Вайсеро из Екатеринбурга.

Вчера, 13 мая, на процессе на процессе под председательством Сабухи Гусейнова в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступил государственный обвинитель. Он запросил для обвиняемых по 4 года лишения свободы, сообщило издание Haqqin.az.

В этот же день Игорь Заболотский и Ильнур Валитов были приговорены к 3 годам лишения свободы, уточнило издание АРА. Отметим, что россиянам было предъявлено обвинение по статье о легализация имущества, полученного преступным путем. Они обвинялись в легализации 98 тысяч манатов (около 4,2 млн рублей), полученных путём киберпреступности.

Игорь Заболотских — IT-предприниматель из Ижевска, сообщало РБК. В 2019 году Заболотских запустил сервис для коммуникации бизнеса с клиентами ClickChat и презентовал в технопарке «Сколково». Интернет-магазин женской одежды Monuage, принадлежащий жене предпринимателя Елене, утверждал, что благодаря сервису увеличил продажи в четыре раза. В марте 2024 года Заболотских закрыл «Кликсервис».

При этом в 2020 году предпринимателя судили за организацию сети подпольных казино. Суд прекратил дело и назначил Заболотских только судебный штраф, приняв во внимание, что он не был ранее судим и загладил вину, уточнила «Медиазона»*.

Суды над представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и гражданами России в Баку являются синхронными, однако решение проблемы, связанной с крушением самолета AZAL, подготовило почву для поиска механизмов освобождения граждан двух стран, считают аналитики в Азербайджане.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Напомним, официальные Баку и Москва 15 апреля рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной трагедии названо "непреднамеренное действие системы ПВО".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.