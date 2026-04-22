Кавказский узел

19:08, 22 апреля 2026

Суд в Азербайджане вынес приговор одному из восьми арестованных россиян

Александр Вайсеро. Фото: https://minval.az/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский суд осудил на четыре года гражданина России Александра Вайсеро, признав его виновным в легализации денег.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля 2025 года суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных россиян, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. 16 июля стало известно, что родственницы некоторых арестованных в Баку россиян смогли увидеться с ними, а российский консул назвал условия их содержания хорошими. В октябре срок ареста восьми россиян был снова продлен, при этом один из них пожаловался на отсутствие медицинской помощи. В середине апреля 2026 года арестованным россиянам было предъявлено обвинение. Согласно обвинительному акту, задержанные в результате операции, связанной с транзитом наркотиков из Ирана, планировали продавать приобретенные вещества в Баку.

В число восьми арестованных входят 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый из Петербурга и 26-летний Илья Безуглый из Калининграда (однофамильцы, не родственники), 41-летний Антон Драчев, 23-летний Сергей Софронов, 40-летний Игорь Заболотских, 22-летний студент из Петербурга Дмитрий Федоров, 25-летний психолог Алексей Васильченко и 38-летний разработчик Валерий Дулов. Еще один арестованный в Азербайджане россиянин - 35-летний Александр Вайсеро из Екатеринбурга, он присутствовал вместе с перечисленными на видео, которое распространили азербайджанские силовики после их задержания. 

Дело Александра Вайсеро рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Намига Керимова, сообщило сегодня издание Minval.az.

По версии следствия, Вайсеро действовал в составе группы лиц по предварительному сговору и легализовал крупную сумму денежных средств. Речь идёт о деньгах, полученных через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны.

Чтобы скрыть источник средств, обвиняемый переводил деньги частями на банковские карты, оформленные на разных лиц. Общая сумма легализованных средств составила 727 тысяч маната (около 427 тысяч долларов).

Государственный обвинитель Турал Ягубов в ходе процесса предложил назначить подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы. После выступления защиты обвиняемый выступил с последним словом, по итогам чего суд огласил приговор. Согласно решению суда, Александр Вайсеро приговорён к 4 годам лишения свободы.

Ему было предъявлено обвинение по статье 193-1.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (легализация имущества, полученного преступным путём), уточнило издание.

Как развивались отношения Баку и Москвы после катастрофы самолета

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Признаки разрядки напряженности в отношениях двух стран появились лишь в октябре 2025 года: первая за долгое время встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась 9 октября в Душанбе, а 10 октября, после встречи, стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджана" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены. 19 октября Картавых вылетел в Россию. 25 октября в Москву прибыл и шеф-редактор агентства Евгений Белоусов, а в Баку в тот же день прилетел предприниматель из Воронежа, один из лидеров местной диаспоры Юсиф Халилов, который был арестован в РФ по делу о взятке.

Напомним, официальные Баку и Москва 15 апреля рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной трагедии названо "непреднамеренное действие системы ПВО".

Суды над представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и гражданами России в Баку являются синхронными, однако решение проблемы, связанной с крушением самолета AZAL, подготовило почву для поиска механизмов освобождения граждан двух стран, считают аналитики в Азербайджане.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
