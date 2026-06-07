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00:59, 7 июня 2026

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в Азовском море граждан Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число граждан Азербайджана, которые получили ранения в результате атаки беспилотников на грузовое судно в Азовском море, достигло четырех, все они госпитализированы в больницу в Ейске. Состояние двоих оценивается как среднетяжелое, еще двоих - как удовлетворительное.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня пять граждан Азербайджана погибли, еще трое получили ранения в результате атаки беспилотников на два грузовых судна в Азовском море, сообщил азербайджанский МИД.

Число граждан Азербайджана, которые пострадали в результате удара беспилотника по судну под флагом Палау в Азовском море, возросло до четырех, пишет 5 июня АПА.

Еще один пострадавший - боцман судна Рашад Мадатханов, он госпитализирован в травматологическое отделение Центральной городской больницы Ейска.

Врач сообщили о состоянии здоровья госпитализированных после удара БПЛА граждан Азербайджана. Состояние двоих оценивается как среднетяжелое, еще двое находятся в удовлетворительном состоянии.

У Эмина Валехова проблемы с правым ухом, у Намига Джафарли нарушение слуха на оба уха, Рашад Мадатханова получил травму головы. О состоянии здоровья Самида Ибадзаде не сообщается.

Предварительно, пострадавших выпишут в понедельник, однако из-за потери документов с этим могут возникнуть проволочки.

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Автор: "Кавказский узел"

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