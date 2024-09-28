Талышские активисты из России потребовали освободить этнографа Абилова

28 сентября 2024, 13:09

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Шесть талышских организаций России призвали власти Азербайджана освободить ученого-этнографа Игбала Абилова и создать в республике Национальную академию талышей. Совет талышей Азербайджана поддержал это обращение.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу на отказ в переводе под домашний арест талышского исследователя Игбала Абилова. Защита намерена оспаривать в ЕСПЧ правомерность содержания ученого под стражей.

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии и приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата. После этого его не выпустили из страны, а 22 июля задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, Абилову грозит до пожизненного лишения свободы. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу.

В защиту Абилова выступили шесть талышских организаций России

Его работы носили исключительно научный характер, не имея политической подоплеки

Шесть талышских организаций России выступили с совместным заявлением, в котором выразили протест «против незаконного ареста» ученого Игбала Абилова. «Арест Игбала Абилова вызвал недоумение не только у талышской общественности, но и у всех, кто был знаком с обвиняемым. Он известен своими исследованиями истории и культуры различных этнических и религиозных групп, включая также тюркскую культуру и языки, на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке, и его работы носили исключительно научный характер, не имея политической подоплеки», - говорится в заявлении, поступившем сегодня корреспонденту «Кавказского узла» от Талышского национального конгресса в Москве.

В документе отмечается, что Абилов является одним из основателей научного проекта «Талышская Национальная Академия» и главным редактором ее печатного органа - научного журнала «Вестник Талышской Национальной Академии». «На страницах этого издания публикуются ведущие ученые из России, Азербайджана, Франции, Ирана, Нидерландов, Армении и Турецкой Республики Северного Кипра на темы по талышской истории, этнографии, культуры и языка», - отмечают авторы заявления.

Репрессии против "талышских интеллектуалов" в Азербайджане носят "регулярный, жесткий и даже жестокий характер", указали они. «Сложившаяся на нашей исторической родине ситуация крайне беспокоит нас, представителей талышских объединений России, а в целом и всю талышскую общественность», - подчеркивается в заявлении.

31 июля Общественный совет талышей Азербайджана (ОСТА) выступил с заявлением, в котором назвал арест Абилова необоснованным, а обвинения сфабрикованными. ОСТА расценил арест Абилова как часть "спланированной целенаправленной политики против талышей", приведшей к убийствам в тюрьмах талышоведов Новрузали Мамедова и Фахраддина Аббасова.

Эта дискриминация по этнической принадлежности противоречит как международным обязательствам, так и внутреннему законодательству Азербайджана, подчеркнули авторы заявления, сославшись на конкретные соглашения, подписанные Баку – Европейскую Конвенцию о защите прав и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Рамочную конвенции о защите национальных меньшинств.

Активисты предложили создать в Азербайджане «Талышскую Национальную Академию»

Предлагаем зарегистрировать в Азербайджанской Республике неправительственное научное объединение «Талышская Национальная Академия»

"Мы, представители талышских объединений, призываем азербайджанские власти прекратить притеснения и репрессии талышских активистов на фоне национально-культурного самовыражения в общем, а в частности, освободить из под стражи молодого ученого Игбала Абилова. Дабы в будущем снять всякого рода недопонимания и постоянные подозрения в отношении талышских исследователей за рубежом, предлагаем зарегистрировать в Азербайджанской Республике неправительственное научное объединение «Талышская Национальная Академия», а в историческом центре проживания талышского этноса – в городе Ленкорань – предоставить данному научному объединению за счет государственного бюджета подобающий офис, создав все условия для ведения исследовательских работ по таким важным направлениям, как талышская история, этнография, археология, литература и фольклор", - сказано в заявлении.

Авторы также предложили организовать регулярный выпуск «Вестника Талышской Национальной Академии» в Азербайджане, а Абилова назначить главным редактором этого научного издания. «Подобные действия, бесспорно, поспособствуют усилению атмосферы доверия между талышским населением республики и ее руководством», - считают авторы заявления, которое подписано Талышским Национальным Конгрессом (Москва), Талышским Культурным Центром (Санкт-Петербург), Союзом Талышской Молодежи (Москва), Талышской национально-культурной автономией Иркутска, Краснодарской краевой общественной организацией Талышской национальной культуры «Жимон» (Жизнь) , Талышской национально-культурной автономией Сосьвинского городского округа (Екатеринбург).

Совет талышей поддержал обращение талышских активистов из России

В Азербайджане действует "табу на все, что связано с талышской культурой, историей, языком" сказал корреспонденту «Кавказского узла» член правления общественного совета талышей Азербайджана Гилал Мамедов.

Азербайджан – родина талышей, и они любят свою страну

"Это продолжение порочной политики советского времени. На самом деле Азербайджан – родина талышей, и они любят свою страну. Талыши были в первых рядах защитников родины в обеих карабахских войнах и героически сражались. Однако и государство обязано уважать их культурные, национальные права как полноправных граждан", - сказал он.

По его словам, ОСТА поддерживает призыв талышей России о регистрации в Азербайджане "Талышской Национальной Академии" и издания ее вестника.

«Почему это учреждение должно действовать где-то за рубежом, а не в Азербайджане – на исторической родине талышей? Ее деятельность может составить основу для научных исследований истории, культуры, языка талышей, устранив таким образом почву для всякого рода фальсификаций и манипуляций определенных кругов за рубежом. Таких образованных, знающих много языков ученых, как Игбал Абилов, надо не сажать в тюрьмы, а использовать их научный потенциал во благо талышей, Азербайджана. Мы поддерживаем просьбы, призывы, требования об освобождении Игбала", - сказал Гилал Мамедов.

Талыши (самоназвание – "толыш") – народ, живущий в Азербайджане и Иране. При переписи населения Азербайджана в 2009 году численность талышей была оценена в 112 тысяч человек, но по некоторым другим оценкам общая численность талышского населения в республике достигает 500 тысяч человек.

Напомним, 3 сентября международная правозащитная организация Amnesty International также потребовала освободить критиков властей Азербайджана, в том числе Игбала Абилова. 1 сентября такие же требования озвучила правозащитная организация Human Rights Watch.

30 июля два десятка ученых из разных стран призвали руководство Азербайджана остановить уголовное преследование Абилова. "Мы знаем Игбала Абилова как талантливого ученого-этнографа, который изучал в ходе полевых исследований особенности культуры различных этнических и конфессиональных групп на Южном Кавказе, в Малой Азии и на Среднем Востоке. Его интересы были сугубо научными, а цели - исключительно академическими", - заявили они.

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