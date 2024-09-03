Amnesty International призвала освободить критиков правительства Азербайджана

03 сентября 2024, 13:54

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Международная правозащитная организация Amnesty International призвала освободить Бахруза Самедова и других критиков правительства Азербайджана, подвергшихся преследованиям во время предвыборной кампании.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Азербайджане прошло голосование на внеочередных выборах в парламент. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получит 68 из 125 мест в парламенте. Выборы прошли с многочисленными нарушениями, а их итоги сфальсифицированы, заявили оппозиционные партии и потребовали отменить результаты голосования.

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. Оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" решили принять участие в выборах, а партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил (НСДС) решили бойкотировать выборы. Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

На фоне прошедших 1 сентября внеочередных выборов в Милли Меджлиса Азербайджана Amnesty International привлекла внимание на преследования журналистов и активистов во время избирательной кампании.

«Новые тревожные аресты и задержания критиков правительства не должны оставаться без внимания. Международное сообщество должно осудить это самым решительным образом. За последние две недели, во время предвыборной кампании, два видных деятеля были задержаны по ложным обвинениям, а другие подвергались угрозам и преследованиям», - заявила исследователь Amnesty International по Южному Кавказу Наталья Нозадзе.

Преследование журналистов и активистов, продолжила она - это не что иное, как «попытка подавить инакомыслие и ограничить свободу слова, особенно тех, кто выступает за мир с Арменией».

«Поскольку Азербайджан готовится принять COP29 в ноябре этого года, крайне важно, чтобы мировые лидеры привлекли правительство к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех задержанных только за осуществление своих прав человека. Азербайджан также должен немедленно опубликовать недавно подписанное Соглашение о стране проведения COP29», - подчеркнула представитель Amnesty International.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Бакинская конференция, которая состоится в ноябре 2024 года, станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

За две недели до внеочередных парламентских выборов в Азербайджане 1 сентября были задержаны несколько критиков правительства, отмечается в заявлении Amnesty International.

При этом сами выборы прошли в условиях, которые раскритиковали наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане были эффективно организованы, но прошли без реальной конкуренции и с ограничениями свободы волеизъявления, а предвыборная агитация была едва заметной, констатировали представители совместной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

21 августа исследователь и активист Бахруз Самедов был арестован и обвинен в «государственной измене» за свои критические статьи о политике Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха и связях с армянскими активистами. По этому же обвинению в июле был арестован защитник талышского меньшинства Игбала Абилова, оба остаются под стражей, напоминает Amnesty International.

29-летний политолог Бахруз Самедов был задержан 21 августа и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов известен критикой в адрес властей Азербайджана в западных СМИ и аналитических изданиях, также он пацифистки относился к конфликту между Арменией и Азербайджаном, рассказал "Кавказскому узлу" знакомый Самедова. Сам Бахруз Самедов отверг обвинения. 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии, он приехал в Азербайджан в июне 2024 года на свадьбу двоюродного брата. 27 июня его не выпустили из страны, а 22 июля задержали, обвинив в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому-этнографу грозит до пожизненного лишения свободы. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому.

В заявлении указывается на кратковременные задержания корреспондентов OC Media Самеда Шихы и Джавида Аги, которые были допрошены по делу Самедова. 31 августа Фариз Намазлы, адвокат Игбала Абилова, был задержан, допрашивался в течение трех часов и освобожден без предъявления обвинений, подчеркивает Amnesty International.

Напомним, что ранее правозащитная организация Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить арестованных критиков правительства, в том числе политолога Бахруза Самедова, .

24 августа международная правозащитная организация Freedom House отреагировала на арест политолога Бахруза Самедова, призвав освободить его и других критиков властей страны.

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