Силовики освободили Самеды Шихы после допроса 

24 августа 2024, 20:47

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Азербайджанские силовики спустя сутки после задержания отпустили активиста Самеда Шихы. Активист был допрошен по делу арестованного исследователя Бахруза Самедова, следует из публикации на странице Шихы в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в аэропорту Баку при вылете в Тбилиси вечером 23 августа был задержан активист Самед Шихы. Он сотрудничал с OC Media, которое сообщило, что Шихы - второй после Бахруза Самедова корреспондент издания, задержанный за последние три дня.

Молодой ученый Бахруз Самедов, известный публикациями в OC Media и на издающемся за рубежом ресурсе Бакинского исследовательского института, был задержан 21 августа. По словам его бабушки Зибейды Османовой, сотрудники Службы государственной безопасности провели обыск дома, забрали компьютер Самедова, его паспорт, два его диплома об окончании зарубежных вузов и книгу на английском языке, в которой была его статья. Позже, по ее словам, ей позвонила адвокат и сообщила, что Бахруз подозревается в госизмене, а именно в том, что он по заказу армян писал и переводил статьи. 23 августа Самедов был арестован на четыре месяца.

Сегодня около 19.00 (18.00 мск) 24 августа Самед Шихы был отпущен. "Самед Шихы отпущен, он уже дома. Я поговорил с ним по телефону его отца. Подробностей того, что с ним произошло, он не сообщил", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" товарищ Шихы, журналист-фрилансер Нурлан Либре (Гахраманлы).

Связаться с близкими Шихы не удалось.

Около 19.30 (18.30 по мск) на странице Шихы в Facebook* был опубликован c подробностями задержания.

"Вчера я был приглашен в Службу государственной безопасности по делу Бахруза Самедова, дал показания в качестве свидетеля. В своих показаниях я сказал, что знаком с Бахрузом Самедовым, имел с ним контакты. У меня спросили некоторые вещи, и я сказал, что Бахруз Самедов организовал мои встречи с определёнными армянами за рубежом и покрыл все мои финансовые расходы (имеется в виду расходы на поездку). Вопросы были связаны в основном с определенными армянами. Если честно, с каким-либо давлением я не столкнулся. Мне было заявлено, что в зависимости от результатов (имеется в виду результаты расследования) будет принято решение. Благодарю друзей, беспокоившихся за меня", - говорится в публикации.

Представители Службы госбезопасности оказались недоступны для комментариев.

Ранее Шихы писал для OC Media о преследовании мусульман-шиитов в Азербайджане на фоне ухудшения отношений Азербайджана с Ираном, сообщило издание 22 августа.

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