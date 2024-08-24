24 августа 2024, 05:29

Активист Самед Шихы задержан в Азербайджане

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В аэропорту Баку при вылете в Тбилиси был задержан активист Самед Шихы. Он сотрудничал с OC Media, которое сообщило, что Шихы - второй после Бахруза Самедова корреспондент издания, задержанный за последние три дня.

Как писал "Кавказский узел", молодой ученый Бахруз Самедов, известный публикациями в OC Media и на издающемся за рубежом ресурсе Бакинского исследовательского института, был задержан 21 августа. По словам его бабушки Зибейды Османовой, сотрудники Службы государственной безопасности провели обыск дома, забрали компьютер Самедова, его паспорт, два его диплома об окончании зарубежных вузов и книгу на английском языке, в которой была его статья. Позже, по ее словам, ей позвонила адвокат и сообщила, что Бахруз подозревается в госизмене, а именно в том, что он по заказу армян писал и переводил статьи. 23 августа Самедов был арестован на четыре месяца.

Активист Самед Шихы задержан вечером 23 августа в бакинском аэропорту при вылете в Тбилиси. «Самед направлялся в Тбилиси. Он прошел пограничный контроль бакинского аэропорта и через полчаса успел сообщить мне, что его задержали. Но кем и за что задержан Самед - неизвестно», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» получающий образование за рубежом активист Рустам Исмаилбейли.

Шихы задержан из-за своих пацифистских взглядов, считает журналист Нурлан Либре (Гахраманлы). «Похоже, началась волна репрессий и арестов активистов движения за мир. Два дня назад был арестован другой сторонник мира Бахруз Самедов», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». 

Региональное издание OC Media сообщило, что Самед Шихы является корреспондентом этого СМИ. В сообщении отмечается, что Шихы был задержан в бакинском аэропорту в пятницу вечером вскоре после того, как Сабаильский районный суд предъявил обвинение в государственной измене Бахрузу Самедову - другому автору и исследователю этого СМИ.

Ранее Шихы писал для OC Media о преследовании мусульман-шиитов в Азербайджане на фоне ухудшения отношений Азербайджана с Ираном, отмечает издание.

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Примечание:

"Суд в Баку решил заблокировать сайты оппозиционных СМИ", "Репортеры без границ" призвали власти Азербайджана прекратить давление на прессу", "В Азербайджане активисты кампании "Инициатива on-line выражений" призывают устранить проблемы в сфере свободы Интернета".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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