Human Rights Watch потребовала освободить критиков властей Азербайджана

01 сентября 2024, 14:57

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Властям Азербайджана следует освободить арестованных критиков правительства, в том числе политолога Бахруза Самедова, заявила правозащитная организация Human Rights Watch.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа международная правозащитная организация Freedom House отреагировала на арест политолога Бахруза Самедова, призвав освободить его и других критиков властей Азербайджана.

29-летний политолог Бахруз Самедов был задержан 21 августа и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов известен критикой в адрес властей Азербайджана в западных СМИ и аналитических изданиях, также он пацифистки относился к конфликту между Арменией и Азербайджаном, рассказал "Кавказскому узлу" знакомый Самедова. Сам Бахруз Самедов отверг обвинения.

Власти Азербайджана арестовали исследователя и политолога Бахруза Самедова по ложным обвинениям в государственной измене в ходе усиливающихся репрессий в отношении критиков властей страны, заявила Международная организация Human Rights Watch (HRW).

Самедов - кандидат на получение докторской степени в Карловом университете в Праге – подвергся преследованию в преддверии COP29, климатического саммита ООН, который пройдет в Азербайджане, подчеркивается в заявлении организации, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В июле власти арестовали еще одного исследователя, Игбала Абилова, также по ложным обвинениям в госизмене, отмечает HRW.

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии, он приехал в Азербайджан в июне 2024 года на свадьбу двоюродного брата. 27 июня его не выпустили из страны, а 22 июля задержали, обвинив в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому-этнографу грозит до пожизненного лишения свободы. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому.

Аресты Самедова и Абилова стали эпизодами «ошеломляющей серии арестов, направленных против критически настроенных лиц в стране», говорится в заявлении HRW.

«Азербайджанские власти ведут беспощадную атаку на инакомыслящих, и аресты Самедова и Абилова являются последними примерами этих репрессий. Враждебность Азербайджана по отношению к независимому гражданскому активизму вызывает серьезную обеспокоенность по поводу того, могут ли правозащитники, ученые, журналисты и другие независимые члены гражданское общества принять осмысленное участие в COP29», - приводятся в заявлении слова замдиректора HRW по Европе и Центральной Азии Георгия Гогия.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Бакинская конференция, которая состоится в ноябре 2024 года, станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

HRW также указала на кратковременное задержание исследователя Джавидана Агаева (Джавид Ага), который был допрошен по делу Самедова. В течение года, предшествовавшего COP29, власти арестовали более 30 независимых журналистов, активистов и ученых по различным фиктивным уголовным обвинениям, заявили правозащитники. Среди арестованных - правозащитник Анар Мамедли, который за несколько недель до ареста стал соучредителем независимой организации «Инициатива справедливой климатической среды», созданной в связи с COP29, отмечается в заявлении.

Другой известный экономист и профессор Губад Ибадоглу, специализирующийся на прозрачности доходов и борьбе с коррупцией в нефтегазовом секторе, был арестован в июле 2023 года и провел девять месяцев под стражей, прежде чем был переведен под домашний арест, напомнила HRW.

«Азербайджан должен освободить несправедливо заключенных и прекратить репрессии. Власти должны гарантировать, что активисты, правозащитники и журналисты смогут осмысленно участвовать до, во время и после конференции COP29», - приводятся в заявлении слова Гогия.

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