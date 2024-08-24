Бахруз Самедов. Фото с личной страницы Бахруза Самедова https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4782713848469365&set=pb.100001923913664.-2207520000&type=3 (Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России)

24 августа 2024, 14:58

Freedom House призвала власти Азербайджана освободить Бахруза Самедова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Властям Азербайджана следует прекратить уголовное преследование политолога Бахруза Самедова и освободить его и других критиков властей, заявила международная правозащитная организация Freedom House.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа суд в Баку отправил под арест Бахруза Самедова, обвиняемого в госизмене. Самедов отверг обвинения, а защита пообещала обжаловать его арест.

29-летний политолог Бахруз Самедов был задержан 21 августа. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов известен критикой в адрес властей Азербайджана в западных СМИ и аналитических изданиях, также он пацифистки относился к конфликту между Арменией и Азербайджаном, рассказал "Кавказскому узлу" знакомый Самедова.

Международная правозащитная организация Freedom House выступила с заявлением, в котором осудила арест Бахруза Самедова.

"Мы обеспокоены арестом независимого журналиста Бахруза Самедова в Азербайджане, что является последним случаем эскалации нападок режима Алиева на независимые СМИ. В связи с предстоящей осенью в Баку конференцией COP29 мы настоятельно призываем правительства стран-участниц решительно подтвердить необходимость прекращения режимом Алиева наступления на свободу прессы и немедленного освобождения всех несправедливо задержанных работников СМИ", - говорится в сообщении на странице организации в социальной сети X, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Примечание:

"Вахид Ахмедов отказался участвовать во внеочередных парламентских выборах", "Amnesty International призвала обеспечить соблюдение прав человека в Азербайджане", "Комитет Совета Европы обвинил Баку в нарушении конвенции по предупреждению пыток".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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