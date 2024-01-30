Американский сенатор призвал Баку освободить политзаключенных

30 января 2024, 12:02

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Председатель Комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин призвал прекратить преследования критиков власти и оппозиционеров в Азербайджане. Он отметил особую актуальность этих мер в преддверии международной климатической конференции COP-29, которую готовится принять Азербайджан.

Как писал "Кавказский узел", с 20 ноября по 14 декабря 2023 года были задержаны и затем арестованы директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 13 января по тому же обвинению была задержана, а потом арестована Эльнара Гасымова. 27 ноября 2023 года задержали директора Kanal-13 Азиза Оруджева по обвинению в самовольном строительстве, он был арестован. 19 декабря Оруджеву предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК Азербайджана (контрабанда по предварительному сговору группой лиц), журналист заявил о своей невиновности. 27 декабря стало известно, что суд в Баку заключил также под стражу на три месяца журналиста-фрилансера, сотрудника интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эминова (Эмина). Он обвинен в контрабанде, как и Азиз Оруджев. Эминов стал третьим арестованным сотрудником Kanal-13.

Председатель Комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин 29 января призвал власти Азербайджана освободить всех политзаключенных, включая журналистов и оппозиционеров.

"Нападения в Азербайджане на журналистов, незаконные задержания оппозиционеров и предполагаемое использование транснациональных репрессий являются антидемократической тактикой. Баку должен освободить политических заключенных и прекратить эти преследования, чтобы стать частью международного сообщества в преддверии COP29", - написал сенатор в понедельник в аккаунте Комитета США по международным отношениям на платформе X.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Для одобрения заявки Азербайджану потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28 в Дубае, написал ТАСС в декабре. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. Ранее Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей, говорится в сообщении на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса.

По мнению азербайджанского правозащитника Эмина Гусейнова, призыв влиятельного американского сенатора, главы Комитета Сената по международным отношениям свидетельствует о повышенном внимании политических кругов США к ситуации с правами человека, которая "день ото дня ухудшается".

ПАСЕ также отреагировала на проблемы с правами человека, не утвердив полномочия азербайджанской делегации, сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник считает, что по мере приближения COP29 в Баку международное внимание к Азербайджану, в том числе к вопросам обеспечения прав человека, будет нарастать. Лучшим способом использовать конференцию во благо страны и ее имиджа стало бы освобождение политзаключенных, среди которых полтора десятка журналистов, и прекратить преследования граждан по политическим мотивам, отметил Гусейнов.

Напомним, Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX, The Azerbaijani Exiled Civic Coalition) в лице Института по правам человека (ИПЧ) и Института свободы безопасности репортеров (ИСБР) осуждает власти Азербайджана "за развязывание новой волны репрессий против журналистов, правозащитников и оппозиционных активистов в преддверии внеочередных выборов президента Азербайджана".

Аресты журналистов, оппозиционных политиков и активистов в Азербайджане расцениваются в Евросоюзе и США как нарушение фундаментальных прав и свобод, заявили пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и посольство США в декабре 2023 года. Дипломаты призвали власти Азербайджана освободить арестованных.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила арест в Азербайджане оппозиционного лидера Тофига Ягублу. Организация призвала власти страны немедленно освободить Ягублу и прекратить репрессии против критически настроенных журналистов и активистов оппозиции.