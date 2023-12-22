Евросоюз призвал освободить арестованных в Азербайджане журналистов и оппозиционеров

22 декабря 2023, 01:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аресты журналистов, оппозиционных политиков и активистов в Азербайджане расцениваются в Евросоюзе и США как нарушение фундаментальных прав и свобод, следует из заявлений пресс-секретаря Еврокомиссии по иностранным делам и посольство США. Дипломаты призвали власти Азербайджана освободить арестованных.

Как писал "Кавказский узел", с 21 ноября по 14 декабря арестам в Азербайджане подверглись руководители и сотрудники издания Abzas Media, которое занималось антикоррупционными расследованиями, директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов, директор Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник этого телеканала Руфат Мурадлы. Кроме того, были арестованы активисты Ильхамиз Гулиев и Мохьяддин Оруджев и активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Цель внезапного назначения выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики.

Пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и вопросам безопасности Питер Стано 21 декабря выступил с заявлением по поводу волны арестов представителей гражданского общества в Азербайджане. Он напомнил Баку, что права человека, основные свободы и верховенство закона важны для отношений между Азербайджаном и Евросоюзом.

Дипломат подчеркнул, что недавние произвольные аресты азербайджанских журналистов, оппозиционных политиков и активистов вызывают беспокойство в Европе. Он упомянул, в частности, журналистов Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохамеда Кекалова, Азиза Оруджева, Руфата Мурадлы, Наргиз Абсаламову, Теймура Керимова и Хафиза Бабалы, отметив, что сужение пространства для независимой журналистики и ограничения свободы выражения мнений в Азербайджане противоречит его международным обязательствам.

"Европейский союз также сожалеет об аресте правозащитника Ильхамиза Гулиева и лидера политической оппозиции Тофика Ягублу, а также о решении продлить предварительное заключение ученого и политика Губада Ибадоглу и гражданского активиста Бахтияра Гаджиева", - отметил Стано.

Евросоюз, как подчеркнул Питер Стано, призывает Азербайджан "освободить тех, кто заключен в тюрьму за реализацию своих основных прав, и устранить препятствия для независимой журналистики и свободы выражения мнений". При этом он отметил, что ЕС намерен продолжать диалог и сотрудничество с Азербайджаном по вопросам прав человека.

14 декабря азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан по подозрению в мошенничестве и подделке документов. На следующий день суд арестовал Ягублу на четыре месяца, 21 декабря ему было отказано в освобождении. Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу подробно описано в материале "Кавказского узла" "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям". Активист Бахтияр Гаджиев, который уже второй год находится в заключении по целому ряду обвинений, проводил длительные голодовки в СИЗО.

Посольство США также отреагировало на недавние аресты в Азербайджане. 21 декабря временный поверенный в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара встретился с дочерью арестованного оппозиционного политика Тофика Ягублу Нигяр Хази, указано в сообщении аккаунта посольства на платформе X.

"Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность по поводу недавних арестов тех, кто реализует фундаментальные свободы, и призывают к их немедленному освобождению", - подчеркивается в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.