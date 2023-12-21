Суд отказался освободить Тофига Ягублу из-под стражи

21 декабря 2023, 13:59

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Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на арест оппозиционного лидера Тофига Ягублу. Защита заявила, что продолжит добиваться освобождения политика и что подаст иск о нарушении его прав в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан по подозрению в мошенничестве с крупным ущербом, подделке официальных документов и их использовании. На следующий день суд арестовал Ягублу на четыре месяца. Соратники назвали дело Ягублу политическим, сам он отверг обвинения.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 20 декабря осудила арест Тофига Ягублу. Организация призвала власти Азербайджана немедленно освободить его, а также прекратить репрессии против критически настроенных журналистов и активистов оппозиции.

В Бакинском апелляционном суде (БАС) сегодня состоялось рассмотрение жалобы на арест Тофига Ягублу, рассказал адвокат Немат Керимли.

"Мы указали на необоснованность утверждения следствия о том, что Ягублу, оставаясь на свободе, может скрываться, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. Это общие фразы, которые следствие употребляет в политических делах. Все это голословные утверждения. Основания для ареста могут быть если подозреваемый не являлся на следствие", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У следствия нет доказательств, поэтому причин опасаться, что Ягублу их уничтожит, быть не может, добавил он. "На "свидетелей" Ягублу также не может оказать давление, потому что они не находятся в какой-либо зависимости от него. Сам Тофиг Ягублу заявил, что дело является сфабрикованным в связи с его оппозиционной деятельностью", – подчеркнул Керимли.

Суд отклонил жалобу и оставил Ягублу под стражей, добавил он.

Другой адвокат Агиль Лаидж указал на юридический казус в решении суда об аресте Ягублу.

"Суд первой инстанции в решении о предварительном заключении среди прочих причин указывал на то, что оставить Ягублу на свободе нельзя с учетом вероятности совершения им нового преступления. Получается, что человека отправляют под арест в качестве превентивной меры для предотвращения некоего нового преступления. Это абсурд", – сказал Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что перед заседанием суда сотрудниками пенитенциарной службы Азербайджана были конфискованы заметки Ягублу, которые он сделал во время подготовки к процессу. "Это незаконно", – подчеркнул адвокат.

Защита Тофига Ягублу обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), добавил он.

Лаидж сообщил, что на это решение БАС будет подана заявление в ЕСПЧ. "К сожалению Страсбургский суд очень долго рассматривает жалобы, часто после того как человек уже отбыл срок наказания. Но в любом случае ЕСПЧ подтверждает нарушение прав и назначает компенсации. Кроме того, мы подадим новое ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест", – пояснил Агиль Лаидж.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о том, что суд отказался выпустить из-под стражи Ягублу. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Напомним, азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу неоднократно задерживался и пребывал в заключении. В сентябре 2020 года он был приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы по делу о ДТП и нападении на семейную пару, позднее апелляционный суд заменил наказание на 2,5 года условно.

19 октября 2019 года Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции в Баку. После выхода на свободу он рассказал об избиении силовиками и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность.

В марте 2014 года Ягублу вместе с лидером движения "Республиканская альтернатива" Ильгаром Мамедовым был осужден по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы. Ягублу приговорили к пяти годам заключения. ЕСПЧ признал нарушение прав Ягублу при аресте и обязал Азербайджан выплатить активисту 24 000 евро. Ягублу 17 марта 2016 года был помилован президентом Азербайджана. В 1998 году за участие в массовых акциях Ягублу был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Правозащитники признали его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

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