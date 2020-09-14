Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0

14 сентября 2020, 21:01

Тофиг Рашид оглу Ягублу

Азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии «Мусават» (в 2010—2018 годах), член координационного центра Национального совета демократических сил. Неоднократно задерживался и пребывал в заключении, «Amnesty International» признала Ягублу узником совести.

Голодовка

2 сентября 2020 года азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку. На следующий день суд приговорил его  к четырем годам и трем месяцам заключения. На девятый день отказа от приема пищи Ягублу упал в обморок, ожидая свидания с родными в СИЗО. Врач семьи Тофига Ягублу, объявившего голодовку в СИЗО, 11 сентября осмотрел оппозиционера и назначил ему поддерживающую терапию и заявил о необходимости перевода под домашний арест, чтобы он мог получать необходимую медицинскую помощь. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику на фоне угрозы комы.

Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, осудили обвинительный приговор. ЕС, Великобритания и США обратились к властям Азербайджана с призывом пересмотреть дело Ягублу. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также подвергла критике вердикт суда. 10 сентября группа правозащитников обратилась в администрацию президента Азербайджана, парламент и к силовикам с просьбой повлиять на ускоренный пересмотр ходатайства Тофига Ягублу об освобождении и отменить его арест.

Дело о хулиганстве

Оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. По версии правоохранителей, он совершил ДТП и напал на семейную пару. Политик считает себя жертвой провокации. «Отец находился в своей машине возле рынка. Автомобиль был припаркован. Однако в машину отца въехал другой автомобиль, и находившиеся в нем люди стали вести себя агрессивно по отношению к отцу. Он успел только сообщить, что против него совершена провокация. Потом его задержали и увезли в Низаминское районное управление полиции Баку», - рассказала дочь Ягублу Нигяр Хази. Его арест партия «Альянс либералов и демократов за Европу» посчитала частью репрессий против оппозиционеров.

По тюрьмам

19 октября 2019 года Тофиг Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции в Баку. После выхода на свободу он рассказал об избиении силовиками и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность.

В марте 2014 года он вместе с лидером движения «Республиканская альтернатива» Ильгаром Мамедовым был осужден по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы. Ягублу приговорили к пяти годам заключения. Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Ягублу при аресте и обязал Азербайджан выплатить активисту 24 000 евро. Освобожден 17 марта 2016 года по помилованию президента Алиева 1.

В 1998 году, за участие в массовых акциях, Ягублу был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Биография

Тофиг Ягублу родился 6 февраля 1961 года в азербайджанском селе Инджаоглу (Шуа-Болниси) на территории Грузинской ССР 2. В 1989 году подал заявление о выходе из членства КПСС. Во время президентства Абульфаза Эльчибея он занимал пост первого заместителя главы исполнительной власти Бинагадинского района 3.

Принимал участие в Карабахской войне, дважды представлялся к званию Национального героя Азербайджана, но по различным причинам не был награжден. В 2012 году интернет-газета «Ени Мусават» начала публикацию боевого дневника Ягублу периода Карабахской войны 4.

Член партии «Мусават» с 1992 года. В 2010-2018 годах занимал пост заместителя председателя партии. Ягублу также член Координационного центра Национального совета демократических сил.

В 2012—2013 годах дочь Ягублу, Нигяр Хази, также находилась в заключении. В 2015 году в Томске при родах скончалась его другая дочь, Наргиз 5. Также пятилетний срок отсидел зять Ягублу – оппозиционный журналист, обозреватель газеты «Азадлыг» Сеймур Хази.

Примечания

  1. Бывшего политзаключенного в Азербайджане обвиняют в применении насилия. Это уже третий его арест // JAMnews, 23 марта 2020 года
  2. Азербайджан: Потребуйте освободить оппозиционера Тофига Ягублу // Amnesty International, 25 марта 2020 года
  3. Tofiq Yaqublu başqan olmaq istəyir // Novator, 17 сентября 2019 года
  4. “Yeni Müsavat” Tofiq Yaqublunun döyüş gündəli̇yi̇ni̇n dərci̇nə başladi // Yeni Müsavat, 12 ноября 2012 года
  5. Трагедия одной семьи: Ягублу // Meydan.TV, 14 марта 2016 года

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