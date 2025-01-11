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14:59, 11 января 2025

Ягублу указал суду на фабрикацию материалов дела

Тофиг Ягублу. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу заявил в суде о том, что материалы дела сфальсифицированы. После спора с обвиняемым судья удалил из зала нескольких слушателей, пришедших поддержать политика.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2024 года два свидетеля дали в суде показания, подтверждающие версию защиты о невиновности Тофига Ягублу.

Член координационного центра НСДС и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был арестован в декабре 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов. Он отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", заявила защита. Судебный процесс начался 14 июня 2024 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

10 января в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу Тофига Ягублу, на нем исследовались материалы дела, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" дочь политика Нигяр Хази.

«Уже третье заседание суда продолжается исследование материалов дела. Вчера (10 января) судья Эльнур Нуриев стал оглашать переписку между другим обвиняемым Эльнуром Мамедовым (Вагифоглу), который оговорил моего отца, и […] «потерпевшим» Эльшаном Гусейновым по мессенджеру WhatsApp*. Отец, обратив внимание на логические нестыковки в деле, указал на фальсификацию переписки следователем. Однако судья Нуриев обвинил отца в том, что он высказывается по «каждому предложению». На это отец ответил, что он и так уже более года необоснованно содержится в тюремном заключении, и, чтобы доказать свою невиновность, разоблачает все фальсификации следствия. С другой стороны, как отметил отец, суд обязан разобраться во всем», - сказала она.

В зале поднялся шум. Судья удалил несколько человек

По ее словам, Ягублу упрекнул судью Нуриева в «необъективности» и «пристрастности». "После этого отец, выступая, стал апеллировать к залу, а не к судьям. Судья Нуриев обвинил отца в «неуважении к суду» и пригрозил продолжить процесс без его участия. Отец в ответ сказал, что все равно судьи вынесут спущенное сверху решение, и он доказывает свою невиновность общественности. Когда судья вновь озвучил угрозы вести дальше процесс без участия отца, это возмутило присутствующих, и в зале поднялся шум. Судья удалил несколько человек. Мой муж Сеймур Хази потребовал от судей прекратить говорить языком угроз, удалять людей. После этого судья удалил и Сеймура и назначил следующее заседание на 17 января", - рассказала Хази.

Заявления Ягублу о фальсификации следствием переписки между другим обвиняемым и потерпевшим не лишены оснований, прокомментировал адвокат политика Немат Керимли.

В этом деле очень много фальсификаций

«Вообще в этом деле очень много фальсификаций. Следствие утверждает, что 8 декабря 2023 года обвиняемый Мамедов (Вагифоглу) и потерпевший Гусейнов встретились у станции метро «Гянджлик». Якобы Гусейнов передавал деньги для последующей их передачи Тофигу Ягублу для оформления потерпевшему «шенгенской визы». Однако, по данным антенных данных оператора сотовой связи, обвиняемый Мамедов (Вагифоглу) в это время находился в 10-15 километрах от станции метро «Гянджлик»... Биллинг операторов сотовой связи также опровергает утверждения следствия о том, что Мамедов (Вагифоглу) передал полученные от Гусейнова деньги Ягублу в поселке Забрат. Ибо в утверждаемое следствием время Ягублу находился в поселке Пиршаги, также расположенном на расстоянии 15 километров от Забрата», - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

По версии следствия, Ягублу обещал признанному потерпевшим Эльшану Гусейнову визу с последующим получением гражданства Германии в обмен на денежное вознаграждение, а Мамедов выступал посредником в этой сделке. Согласно материалам дела, деньги были переданы Мамедовым Ягублу около 16 часов 8 декабря 2023 года в поселке Забрат. 29 ноября 2024 года допрошенный в суде генерал-майор юстиции в отставке Видади Миркамал сообщил, что в указанное время Тофиг Ягублу находился на его даче в поселке Пиршаги, где проводилось заседание координационного центра НСДС.

Удаленный из зала зять и соратник Ягублу, зампред Партии народного фронта Азербайджана и член НСДС Сеймур Хази заявил, что «поведение судьи свидетельствует о действии его по указке администрации президента».

Судья Эльнур Нуриев всё заседание вел себя, словно какой-то большевистский комиссар

"Судья Эльнур Нуриев всё заседание вел себя, словно какой-то большевистский комиссар. Нарушал нормы этики, угрожал обвиняемому и залу. Я уже не выдержал и напомнил судье об этических нормах, между нами завязалась полемика, он не смог аргументированно мне ответить и в итоге удалил меня из зала. Это незаконное решение и свидетельство того, что судебная система в Азербайджане работает как придаток администрации президента", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, судьям предписано "любыми способами засудить Тофига Ягублу". "И для выполнения этой цели им предоставлен карт-бланш на любые действия. Очевидно, оказавшись беспомощными перед разоблачениями Тофига Ягублу, они пойдут и на продолжение процесса без его участия под предлогом наказания его за «неуважение к суду»", - отметил Хази.

Представители Бакинского суд по тяжким преступлениям и стороны обвинения оказались недоступными для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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